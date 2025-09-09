হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

কুমিল্লার হতদরিদ্র রিকশাচালককে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কর্মসূচির অংশ হিসেবে শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি কুমিল্লার মুরাদনগরের হতদরিদ্র কৃষক ও রিকশাচালক মো. মেহেদী হাসানকে স্ত্রী ও সন্তানের চিকিৎসার জন্য ৫ লাখ টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ইমতিয়াজ ইউ আহমেদ মেহেদী হাসানের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন।

চেক দেওয়ার সময় শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসির এসইভিপি ও কোম্পানি সচিব মো. আবুল বাশার, ব্যাংকের এসএভিপি মো. জাকির হোসেন, ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগ ও ব্যাংক ফাউন্ডেশনের ইনচার্জ কে এম হারুনুর রশীদ এবং ব্যাংক ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ কর্মকর্তা মো. কামাল মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও ল্যাটিন ট্রাভেল মানি ট্রান্সফার এস.এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

জেরিন মারজান খানের ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন

দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক ওয়াটার প্রোডাকশন প্ল্যান্ট আকিজ ভেঞ্চারের

কনকর্ড ও আবুল খায়ের কনডেন্সড মিল্কের চুক্তি, ফয়’স লেকে মিলবে স্টারশিপ-মার্কসের পণ্য

ইউসিবির সংস্কারপ্রক্রিয়ায় বাধা: প্রতারণার দায়ে ছয় পিটিশনারকে ১৫ লাখ টাকা জরিমানা

১৮৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা ওয়ালটনের, দেবে শেয়ারপ্রতি সাড়ে ১৭ টাকা

আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের নতুন সংযোজন: বাজারে এল ‘আকিজ কেব্‌লস’

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং প্রগতি লাইফ ইনস্যুরেন্সের মধ্যে গ্রুপবিমার চুক্তি

উত্তরা ব্যাংকের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল হাশেম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা