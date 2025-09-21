হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

টানা তৃতীয়বার আন্তর্জাতিক সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড পেল ওয়ালটন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সুপারব্র্যান্ডস পুরস্কারের ট্রফি গ্রহণ করেন ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মাহবুবুল আলম। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স শিল্পে অনবদ্য সাফল্যের জন্য টানা তৃতীয়বার আন্তর্জাতিক সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড অর্জন করল টেক জায়ান্ট ওয়ালটন।

ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিকস ও প্রযুক্তি পণ্যের বাজারে দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পণ্য ও সেবা প্রদান করে গ্রাহকদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের মাধ্যমে শীর্ষ অবস্থান বজায় থাকায় এ স্বীকৃতি পেল ওয়ালটন। লন্ডনভিত্তিক বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সুপারব্র্যান্ডস ওয়ার্ল্ডওয়াইডের প্রতিনিধি সংস্থা ‘সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ’ ২০২৫-২৬ সালের জন্য ইলেকট্রনিকস ও হোম অ্যাপ্লায়েন্স ক্যাটাগরিতে ওয়ালটনকে এ স্বীকৃতি দিয়েছে।

এ নিয়ে টানা তিনবার ছয় বছরের জন্য মর্যাদাপূর্ণ সুপারব্র্যান্ডসের সম্মাননা পেয়েছে বাংলাদেশি একমাত্র গ্লোবাল ইলেকট্রনিকস ব্র্যান্ড ওয়ালটন। এর আগের শেষ দুটি আয়োজনে ২০২০-২১ ও ২০২৩-২৪ সালের জন্যও সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেয়েছিল ওয়ালটন।

গতকাল শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আয়োজিত সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ ২০২৫-২৬ গালা ইভেন্টে ওয়ালটনকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। সুপারব্র্যান্ডসের ট্রফি ও সনদ গ্রহণ করেন ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মাহবুবুল আলম। সে সময় ওয়ালটনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টানা তিনবার আন্তর্জাতিক সুপারব্র্যান্ডস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের প্রতিক্রিয়ায় ওয়ালটন হাই-টেকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এম মাহবুবুল আলম বলেন, ‘দীর্ঘ ছয় বছর ধরে সুপারব্র্যান্ডসের স্বীকৃতি ও মর্যাদা অর্জনে অসামান্য অবদান রেখেছে অগণিত ক্রেতা, শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা, ভালোবাসা ও সমর্থন। এই সাফল্য ওয়ালটনকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ গ্লোবাল ব্র্যান্ডে পরিণত করার অগ্রযাত্রায় আরেকটি মাইলফলক। আন্তর্জাতিক সুপারব্র্যান্ডসের মর্যাদাপূর্ণ এই স্বীকৃতি বৈশ্বিক ক্রেতাদের হাতে উদ্ভাবনী, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি পণ্য তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের নতুন নতুন দেশে ওয়ালটনের ব্র্যান্ড বিজনেস সম্প্রসারণে আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করবে।’

‘সুপারব্র্যান্ডস’ যুক্তরাজ্যভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যারা বিশ্বের ৯০টিরও বেশি দেশে শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলোকে তাদের আস্থা, গ্রহণযোগ্যতা ও উৎকর্ষের ভিত্তিতে সম্মাননা দিয়ে থাকে। বাংলাদেশে এ পুরস্কার দেশের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও সম্মানজনক ব্র্যান্ডগুলোকে দেওয়া হয়। পণ্যের গুণগত মানসহ নানা ক্যাটাগরিতে ভোক্তাদের আস্থা অর্জন করায় পরবর্তী দুই বছরের জন্য ওয়ালটনসহ মোট ৪৯টি ব্র্যান্ড ‘সুপারব্র্যান্ডস বাংলাদেশ ২০২৫-২৬’ সম্মাননা পেয়েছে।

উল্লেখ্য, গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন হেডকোয়ার্টার্সে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও মেশিনারিজ স্থাপনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিকমানের ইলেকট্রনিকস ও হাই-টেক পণ্যসামগ্রী উৎপাদন শিল্প। সেখানে নিত্যনতুন উদ্ভাবনী, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব আন্তর্জাতিকমানের হাউসহোল্ড ইলেকট্রনিকস, ইলেকট্রিক্যাল ও প্রযুক্তি পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করা হচ্ছে।

এসব হাই-টেক পণ্য সাশ্রয়ী দামে বাজারজাতের মাধ্যমে দেশের সিংহভাগ ক্রেতার আস্থা অর্জন বজায় রেখে চলেছে ওয়ালটন। পাশাপাশি এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলোর বাজারে প্রতিনিয়ত ব্র্যান্ড বিজনেস সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারেও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে চলছে ওয়ালটন।

ইতিমধ্যে বিশ্বের ৫০টিরও বেশি দেশে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ ট্যাগযুক্ত হাই-টেক পণ্য রপ্তানি করছে ওয়ালটন। তৃতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিক সুপারব্র্যান্ডসের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অর্জনের ফলে বৈশ্বিক বাজারে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের অগ্রযাত্রা আরও বেগবান হবে বলে প্রত্যাশা ওয়ালটন কর্তৃপক্ষের।

