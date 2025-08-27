হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

শ্যামপুরে কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করলেন শিল্পসচিব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

শ্যামপুরে বিসিআইসির নবনির্মিত কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করেছেন শিল্পসচিব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যান। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

রাজধানীর শ্যামপুরে অস্থায়ী ভিত্তিতে নবনির্মিত কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনের (বিসিআইসি) চেয়ারম্যান মো. ফজলুর রহমান।

বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন গোডাউনটি গত শনিবার (২৩ আগস্ট) পরিদর্শনে যান তাঁরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নুরুজ্জামান এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (রাষ্ট্রায়ত্ত করপোরেশন) এম এ কামাল বিল্লাহ, অতিরিক্ত সচিব রশিদুল হাসান, যুগ্ম সচিব মো. সাজেদুর রহমান, উপসচিব (বিরা) নুরুন নাহারসহ বিসিআইসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

সম্পর্কিত

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকায় শুরু হলো দ্বিতীয় আইসিএফপি-২০২৫ সম্মেলন

রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক সাফল্যে অবদান রাখায় স্বীকৃতি প্রদান

বাংলাদেশে ফ্যামিলি মেডিসিনের পথপ্রদর্শক প্রাভা হেলথের অষ্টম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

ওয়ালটন ডিজি-টেকের দেশব্যাপী ডিলার মিট

বিকেএসপিতে জুলাই যোদ্ধাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সমাপনী ও সনদ বিতরণ

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম

গুলশান আউটলেটে ‘সেলফ চেকআউট কাউন্টার’ চালু করল স্বপ্ন

যমুনা সার কারখানা পরিদর্শনে বিসিআইসি চেয়ারম্যান

ইভ্যালি গ্রাহকদের ১৩ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে: নগদ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা