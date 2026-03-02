ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের বর্তমান অবস্থা নিয়ে ঢাকায় গোলটেবিল আলোচনা

বাংলাদেশে ইসলামি ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স খাতের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ, কাঠামোগত সংস্কার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পুরানা পল্টনের ডিআর টাওয়ারে আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসির প্রধান কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করা হয়।
‘আইবিএফসি থ্রাইভ উইথ শরিয়াহ’ (IBFCThrive with Shari’ah)-এর সহযোগিতায় আইডিএলসি ইসলামিক (আইডিএলসি ফাইন্যান্স পিএলসির ইসলামি ফাইন্যান্স উইন্ডো) এই সফল আলোচনার আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে ‘ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স ইন বাংলাদেশ: অ্যানুয়াল রিভিউ ২০২৫ (IBFBD 2025)’-এর দ্বিতীয় সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এটি দেশের ইসলামি অর্থনৈতিক খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
আলোচনায় দেশের শীর্ষস্থানীয় শরিয়াহ স্কলার, নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধি, নীতিনির্ধারক ও অর্থনীতিবিদেরা অংশ নেন। বক্তারা ইসলামি অর্থায়নে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ব্যবহার ও শক্তিশালী শরিয়াহ গভর্ন্যান্স কাঠামোর ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁরা বলেন, কেবল লেনদেনভিত্তিক কমপ্লায়েন্স নয়, বরং একটি সমন্বিত ও সিস্টেমভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা জরুরি।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা শরিয়াহ গভর্ন্যান্স-সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা এবং প্রস্তাবিত ‘ইসলামি ব্যাংকিং আইন’ নিয়ে অগ্রগতি তুলে ধরেন। এ ছাড়া নতুন শরিয়াহসম্মত তারল্য ব্যবস্থাপনা ও সুকুক (ইসলামি বন্ড)-সংক্রান্ত উদ্যোগের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়। আর্থিক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (AAOIFI) আংশিকভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন।
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টসহ (বিআইবিএম) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা ইসলামি ব্যাংকিং খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। গোলটেবিল আলোচনায় উঠে আসে—তারল্যসংকট মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শরিয়াহসম্মত সরকারি ইনস্ট্রুমেন্ট এবং কার্যকর অডিট কাঠামো গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।
অনুষ্ঠানে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন, এই গোলটেবিল আলোচনার সুপারিশগুলো দেশের ইসলামি ফাইন্যান্স খাতের টেকসই বিকাশ ও নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।