ইউএস-বাংলা ম্যাগাজিন ‘ব্লু স্কাই’ পুনর্গঠনে অ্যানেক্সের সঙ্গে চুক্তি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস তাদের ইন ফ্লাইট ম্যাগাজিন ‘ব্লু স্কাই’ নবায়ন করার লক্ষ্যে অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের সঙ্গে একটি কৌশলগত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে ম্যাগাজিনটির কনটেন্ট, সৃজনশীল দিকনির্দেশনা, বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা এবং সামগ্রিক প্রকাশনাপ্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্ব নেবে অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড।
গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস ও অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের মধ্যে এই সমঝোতা স্মারক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।
নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন অ্যানেক্স কমিউনিকেশনস লিমিটেডের পরিচালক শরীফ সাব্বির এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান, মহাব্যবস্থাপক কামরুল ইসলাম। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
চুক্তি অনুযায়ী, নতুন কাঠামোর অধীনে ‘ব্লু স্কাই’ ম্যাগাজিনে আরও সুসংগঠিত, তথ্যসমৃদ্ধ ও পাঠকবান্ধব কনটেন্ট উপস্থাপন করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য—ভ্রমণ, সংস্কৃতি, লাইফস্টাইল, বিশেষ প্রতিবেদনসহ সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আধুনিক উপস্থাপনায় সাজানো কনটেন্ট যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করা।
রিব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে ম্যাগাজিনটি যাত্রীদের আরও আকর্ষণীয় ও কার্যকর উপযোগী তথ্য দিয়ে ফ্লাইটে থাকাকালীন সময়টাকে আনন্দঘন করবে।
নবায়ন করা প্রকাশনাটি বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তারা আধুনিক, বৈচিত্র্যময় ও ক্রমবর্ধমান পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর সুযোগ পাবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উভয় প্রতিষ্ঠানই আশা প্রকাশ করে যে, এই সহযোগিতা ইন ফ্লাইট কমিউনিকেশনের মানকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে এবং বিমানভ্রমণ, বিজ্ঞাপন বাজার ও সামগ্রিক অ্যাভিয়েশন খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।