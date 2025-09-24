শ্রীলঙ্কায় সেরা সাটা অ্যাওয়ার্ড পেল বাংলাদেশের হোটেল বে ওয়াচ

সাউথ এশিয়ান ট্রাভেল অ্যাওয়ার্ড (সাটা)-২০২৫ এ সেরা হিসেবে দুটি মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার অর্জন করেছে বাংলাদেশের কক্সবাজারে অবস্থিত হোটেল বে ওয়াচ। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এই অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বে ওয়াচ ‘সাউথ এশিয়ান লিডিং বিচ হোটেল’ এবং ‘সাউথ এশিয়ান বেস্ট নিউ বিচ হোটেল’ ক্যাটাগরিতে এই সম্মান লাভ করে।
সাটা অ্যাওয়ার্ডস দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটন ও হসপিটালিটি খাতের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোকে একত্রিত করে থাকে।
গত ২০ সেপ্টেম্বর কলম্বোয় সিনামন গ্র্যান্ড-হোটেলে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। সাটার প্রেসিডেন্ট ইসমাইল হামিদ বলেন, প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই অতিথিসেবায় বে ওয়াচ যে আন্তর্জাতিক মান অর্জন করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ অর্জন শুধু বে ওয়াচ এর নয়, এটি পুরো বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পের জন্য একটি নতুন মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমরা মনে করি।
উল্লেখ্য, কক্সবাজারের ইনানিতে অবস্থিত বিলাসবহুল বে ওয়াচ হোটেলটি ২০২৪ সালে যাত্রা শুরু করে। বিশ্বমানের আবাসন, ফাইন ডাইনিং, ব্যাংকুয়েট, ওয়েলনেস অভিজ্ঞতা এবং অসাধারণ অতিথি সেবার গুণে প্রতিষ্ঠানটি মাত্র এক বছরেই দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে অনন্য স্থান অর্জন করেছে।