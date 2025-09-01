হোম > অর্থনীতি > করপোরেট

ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন তাহসান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ওয়ালটন লিফটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হয়েছেন সংগীতশিল্পী তাহসান। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশের সুপারব্র্যান্ড ও টেক জায়ান্ট ওয়ালটন ব্র্যান্ডের লিফট প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত হলেন দেশের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসান খান।

সম্প্রতি রাজধানীর ওয়ালটন করপোরেট অফিসে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে তাহসান খানের সঙ্গে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ওয়ালটন লিফটের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ওয়ালটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ও জাতীয় ক্রিকেট দলের অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজ।

সে সময় ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির পরিচালক এস এম মঞ্জুরুল আলম অভি, ওয়ালটন প্লাজার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোহাম্মদ রায়হান, ওয়ালটন লিফটের চিফ বিজনেস অফিসার জেনান-উল ইসলামসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

চা-দোকানিদের মেধাবী সন্তানদের সম্মাননা দিল ‘নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড’

বিএডিসিতে উদ্‌যাপিত হলো ‘তারুণ্যের উৎসব-২০২৫’

শ্যামপুরে কেমিক্যাল গোডাউন পরিদর্শন করলেন শিল্পসচিব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যান

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকায় শুরু হলো দ্বিতীয় আইসিএফপি-২০২৫ সম্মেলন

রূপালী ব্যাংকের ব্যবসায়িক সাফল্যে অবদান রাখায় স্বীকৃতি প্রদান

বাংলাদেশে ফ্যামিলি মেডিসিনের পথপ্রদর্শক প্রাভা হেলথের অষ্টম বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

ওয়ালটন ডিজি-টেকের দেশব্যাপী ডিলার মিট

বিকেএসপিতে জুলাই যোদ্ধাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সমাপনী ও সনদ বিতরণ

ফার্স্টট্রিপ নিয়ে এল এফটি ক্লাব লয়্যালটি প্রোগ্রাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা