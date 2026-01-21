কৃষি ব্যাংকে জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের ৯০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সিবিএ) এবং অফিসার কল্যাণ সমিতি। গতকাল মঙ্গলবার ব্যাংকের অডিটরিয়ামে আয়োজিত এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিয়া পরিবারের শিক্ষক বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক রুহুল আমিন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন সাবেক মহাব্যবস্থাপক হেফজুর রহমান, জাতীয়তাবাদী ফোরামের প্রধান সমন্বয়ক মো. জাহিদ হোসেন, অফিসার কল্যাণ সমিতির সম্মানিত আহ্বায়ক কৃষিবিদ সৈয়দ লিয়াকত হোসেন, সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. জাহেদ, ওমেন্স ফোরামের আহ্বায়ক তাসলিমা আক্তার লীনা ও সিবিএর কেন্দ্রীয় নেতারা।
আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সিবিএর সম্মানিত সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ। সভা সঞ্চালনা করেন সিবিএর সাধারন সম্পাদক মো. মিরাজ হোসেন। আলোচনা শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয়। দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. খালেদুজ্জামান।