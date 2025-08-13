হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

রংপুরে ব্যাংক এশিয়ার এসএমই উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মশালা

রংপুর জেলার ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য এক দিনব্যাপী ‘উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মশালা’ আয়োজন করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি। গত শনিবার (৯ আগস্ট) জেলার আরডিআরএস অডিটোরিয়ামে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক এশিয়ার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জিয়াউল হাসান মোল্লা ও প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. মাহবুবুল হক।

জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা এ কর্মশালায় অংশ নেন। অংশগ্রহণকারীরা ঋণ আবেদন ও গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন এবং ঋণপ্রদান প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত ও সহজ করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কর্মশালায় উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক উন্নয়নে ব্যাংক এশিয়ার বিভিন্ন ঋণসহায়তা নিয়েও আলোচনা করা হয়।

উল্লেখ্য, ব্যাংক এশিয়া তাদের এজেন্ট ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্ণ অর্থায়ন স্কিমের অধীনে পরিচালিত ‘সাপোর্টিং পোস্ট কোভিড-১৯ স্মল স্কেল এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন প্রজেক্ট’-এর আওতায় ৩ হাজার ২৭৪ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মধ্যে ১৭৭ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করেছে।

কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উপপরিচালক মো. সাগর সরকার ও মো. মেহেদী হাসান সোহাগ, ব্যাংক এশিয়ার ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও এজেন্ট ব্যাংকিং (ব্যক্তিক ও প্রতিষ্ঠান) প্রধান মাহবুবুল হাসান, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অ্যাসেট অপারেশনসের প্রধান আহমেদ নূরে হাবিবাসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

