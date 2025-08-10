হোম > অর্থনীতি > ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে আইএফআইসি ব্যাংকের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

অনলাইন ডেস্ক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আইএফআইসি ব্যাংক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে আইএফআইসি ব্যাংক উদ্‌যাপন করেছে ‘জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব ২০২৫’। এর অংশ হিসেবে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

বুধবার (৬ আগস্ট ২০২৫) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পুরানা পল্টনের আইএফআইসি ব্যাংক প্রধান কার্যালয়সংলগ্ন নিজস্ব প্রাঙ্গণে ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমের সদস্যদের উপস্থিতিতে ফলদ গাছের চারা রোপণ করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা।

এ সময় দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

