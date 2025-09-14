হোম > অর্থনীতি

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে পদ্মা সেতু এলাকা থেকে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সোলার প্যানেল বসাতে ২৩ কোটি ৫৮ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭ টাকার কাজ পেয়েছে ওমেরা রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেড।

আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও ওমেরার মধ্যে এবিষয়ে চুক্তি হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী কাজী মো. ফেরদাউস এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান যথাক্রমে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সেতু বিভাগের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, চুক্তি অনুযায়ী ২৩ কোটি ৫৮ লাখ ৮৭ হাজার ৬৭ টাকার বিনিময়ে আগামী ছয় মাস অর্থাৎ ২০২৬ সালের ১৪ মার্চের মধ্যে পদ্মা সেতুর সার্ভিস এরিয়ায় সোলার প্যানেল বসানোর কাজ শেষ করবে ওমেরা রিনিউয়েবল এনার্জি লিমিটেড।

এতে আরও বলা হয়, সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের নির্দেশনায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) পদ্মা সেতুর সার্ভিস এরিয়াগুলোর ছাদে সৌরশক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা যাচাই করে। সমীক্ষা অনুযায়ী, পুরো সার্ভিস এরিয়ায় মোট ৬০৩৩ কিলোওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা আছে। তিনটি এরিয়ায় যথাক্রমে ১৯৬৬ কিলোওয়াট, ২৯৪৮ কিলোওয়াট ও ১১১৯ কিলোওয়াট উৎপাদন সক্ষমতা রয়েছে।

সরকারের নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা ২০২৫ অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে পূরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ বিভাগের ‘জাতীয় রুফটপ সোলার’ কর্মসূচির আওতায় পদ্মা সেতুর সার্ভিস এরিয়ায় সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় নেট মিটারিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে, যা বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ে সহায়ক হবে বলে জানিয়েছে সেতু বিভাগ।

