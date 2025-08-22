হোম > অর্থনীতি

বেনাপোল বন্দর দিয়ে ৩১৫ টন চাল আমদানি

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

ভারতীয় চালবোঝাই ৯টি ট্রাক বেনাপোল বন্দরের ৩১ নম্বর ইয়ার্ডে প্রবেশ করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চার মাস বন্ধ থাকার পর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে প্রথম চালানে ৩১৫ টন চাল আমদানি হয়েছে। আগামীকাল শনিবার বন্দর থেকে চালের চালান খালাস হওয়ার কথা রয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে ভারতীয় চালবোঝাই ৯টি ট্রাক বন্দরের ৩১ নম্বর ইয়ার্ডে প্রবেশ করে।

চালের আমদানিকারক বেনাপোলের হাজী মুসা করিম অ্যান্ড সন্স। ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে আরও চালবোঝাই ট্রাক বন্দরে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

আমদানিকারক আব্দুস সামাদ জানান, তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ৭ হাজার টন চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছেন। এর মধ্যে ৬ হাজার টন সেদ্ধ চাল ও ১ হাজার টন আতপ চাল। শুল্কমুক্ত সুবিধায় প্রথম চালানে তিনি ৩১৫ টন চাল আমদানি করেছেন। তাঁর আমদানি খরচ কেজিতে সব মিলিয়ে ৫০ টাকা ৫০ পয়সার মতো পড়েছে। বন্দর থেকে তিনি ৫১ থেকে ৫২ টাকা দরে বিক্রয় করবেন।

বেনাপোল আমদানি, রপ্তানি সমিতির সহসভাপতি আমিনুল হক জানান, চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল সর্বশেষ এ বন্দর দিয়ে চাল আমদানি হয়। বছরে দেশে চালের চাহিদা রয়েছে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লাখ টন। গত বছর উৎপাদন হয়েছিল ৪ কোটি ১৩ লাখ টন। চাহিদা মেটাতে বাকি চাল আমদানি করতে হয়। আর এই আমদানির বড় অংশ আসে ভারত থেকে। বর্তমানে দেশের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার ভারত থেকে সেদ্ধ ও আতপ চাল আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে। চাল আমদানিতে দেশের বাজারে চালের দাম অনেকটা কমে আসবে।

বেনাপোল কাস্টম হাউসের সহকারী কমিশনার রাজন হোসেন জানান, চালের চালান প্রতি টন ৫৬০ মার্কিন ডলারে আমদানি করা হয়েছে। কাস্টমসের সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে বন্দর থেকে দ্রুত চাল খালাসের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

