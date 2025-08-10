চাকরিচ্যুতদের ওপর হামলার বিচার ও পর্ষদ বাতিলের দাবি

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক
চাকরি পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলনরত আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগীরা এ অভিযোগ এনে ঘটনার বিচার ও ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ বাতিলের দাবি জানান। তাঁরা চেয়ারম্যান খাজা শাহরিয়ারের নিকটাত্মীয় রাফাত উল্লাহ খানকে অনিয়মের মাধ্যমে এএমডি পদে নিয়োগসহ সাতটি অপকর্মের অভিযোগও তুলে ধরেন।
লিখিত বক্তব্যে সাতক্ষীরা শাখার চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা মো. ফরহাদ হোসেন বলেন, ৭ আগস্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের সময় অর্ধশত নিরাপত্তাকর্মী বিনা উসকানিতে লাঠিসোঁটা নিয়ে বেধড়ক পিটুনি দেন। এতে অন্তত ২০ জন গুরুতর আহত হন এবং এক নারী আন্দোলনকারী অজ্ঞান হয়ে পড়েন।
মো. ফরহাদ হোসেন অভিযোগ করেন, হামলার পর উল্টো আন্দোলনকারীদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। মূলত ব্যাংকের মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান আমির হোসেন পার্শ্ববর্তী সুরমা টাওয়ার থেকে নেমে আন্দোলনকারীদের নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করলে আন্দোলনকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ করেন। পরে তাঁর নির্দেশে পূর্বপরিকল্পিতভাবে নিরাপত্তাপ্রহরীরা সংঘবদ্ধ হয়ে চাকরিচ্যুত ব্যাংক কর্মকর্তাদের ওপর হামলা চালান। তিনি এ ঘটনার প্রতিবাদ ও বিচার দাবি করেন।
এর আগে গত ২০ জুলাই আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার মোট ৫৪৭ জন কর্মকর্তাকে পৃথক ই-মেইলের মাধ্যমে চাকরিচ্যুত করে। এর প্রতিবাদে চাকরিচ্যুতরা ২৮ জুলাই থেকে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। এর আগে তাঁরা জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনেও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছিলেন।