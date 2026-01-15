বাজারদর: সবজির দাম চড়া, চাল চিনি, মুরগিও ঊর্ধ্বমুখী

শীত না যেতেই এবং সরবরাহ স্বাভাবিক থাকা সত্ত্বেও সবজির দাম আবার চড়ছে। গত এক সপ্তাহে টমেটো, বেগুন, করলা, বরবটি, লাউ, শিম, মুলাসহ সব ধরনের সবজির দাম কেজিপ্রতি ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। তার আগের সপ্তাহেও সবজির দাম কেজিতে ১০ টাকা বেড়েছিল। অর্থাৎ গত দুই সপ্তাহে কোনো কোনো সবজির দাম কেজিতে ৩০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।
সবজি ছাড়াও চাল, চিনি, ফার্মের মুরগিসহ আরও কয়েকটি পণ্যের দাম বেড়েছে। ক্রেতারা বলছেন, পবিত্র রমজান মাস আসতে আরও এক মাস বাকি। এর মধ্যেই বাজার উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। রোজার শুরুতে আরও অনেক পণ্যের দাম বাড়তে পারে। তাই বাজারে পণ্যের সরবরাহ ঠিক রাখা ও শক্ত মনিটরিং (তদারকি) করা জরুরি।
সবজির দাম বাড়ার তেমন কোনো কারণও দেখা যাচ্ছে না। বাজারে শীত মৌসুমের ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, টমেটোসহ সব ধরনের সবজির সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতারাও সবজির দাম বাড়ার সঠিক কোনো কারণ বলতে পারছেন না। তবে অনেকের ধারণা, বোরো ধানের আবাদ শুরু হওয়ায় সবজির জমির পরিমাণ কমেছে। এতে সবজির উৎপাদন উৎসগুলোতে দাম বেড়েছে।
বৃহস্পতিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচা, মালিবাগ, মানিকনগর ও খিলগাঁও বাজার ঘুরে দেখা যায়, মৌসুমের অন্যতম চাহিদার সবজি টমেটো বিক্রি হচ্ছে ৮০-১০০ টাকা কেজি। এক সপ্তাহ আগেও টমেটোর দাম কেজিতে ১০-২০ টাকা কম ছিল। বেগুনের দাম ৭০-৮০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগের দামের তুলনায় ১০ টাকা বেশি। বাজারে খিরার দাম ৭০-৮০ টাকা কেজি। করলার দাম গত দুই সপ্তাহে ২০-৩০ টাকা বেড়ে এখন ১২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। শিম বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি। এ ছাড়া শালগম ৫০, মটরশুঁটি ১৩০, বরবটি ১০০, মুলা ৪০, কচুরমুখী ৬০, গাজর ৫০, কচুরলতি ৮০ থেকে ৭০, কাঁচা মরিচ ১০০ থেকে ১৪০, মিষ্টিকুমড়া ৪০ ও চিচিঙ্গা ৮০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে।
ব্রোকলি ৬০ টাকা প্রতিটি, ফুলকপি-বাঁধাকপি ৪০ থেকে ৫০ ও লাউ ৬০ থেকে ৮০ টাকা প্রতিটি।
মানিকনগর বাজারের সবজি বিক্রেতা মো. মোতালিব বলেন, এই সময় এসে টমেটো ১০০ টাকা করে বিক্রি হওয়ার কথা নয়। অন্যান্য সবজির দামও গত এক-দুই সপ্তাহে অনেক বেড়েছে। তিনি বলেন, ‘সবজির দাম কেন বাড়ছে তার জবাব আড়তদারেরাও দিতে পারছেন না। আমাদের কেনা বাড়তি দামে, তাই বিক্রিও বাড়তি দামে।’
নতুন আলুর দাম কিছুটা কম, বিক্রি হচ্ছে ৩০ টাকা কেজি। এ ছাড়া দেশীয় পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫০-৬০ টাকা কেজি। যদিও বিক্রেতারা বলছেন, পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ হওয়ার খবরে বাজারে দাম কিছুটা বাড়তে পারে। ইতিমধ্যে ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি বন্ধ হওয়ায় সেখানকার বাজারগুলোতে আমদানির পেঁয়াজ কেজিতে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে ৫৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা এক সপ্তাহ আগে ৩৫ টাকা ছিল।
গত দুই সপ্তাহে প্রতি কেজি চালের দাম ৪ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এর অর্ধেক বেড়েছে গত এক সপ্তাহে। বিক্রেতারা বলছেন, সরু চালগুলো সাধারণত বোরো মৌসুমের ধান থেকে উৎপাদন হয়। এসব ধানের দাম উৎস বাজারগুলোতে বাড়তে থাকায় চালের দামও বেড়েছে।
চালের অন্যতম বড় উৎস অঞ্চল নওগাঁয় পাইকারিতে চালের দাম গত দুই সপ্তাহে কেজিতে ১ থেকে ২ টাকা বেড়েছে। খুচরা বাজারে বেড়েছে ৩ থেকে ৪ টাকা।
রাজধানীর মানিকনগর মেসার্স মরিয়ম রাইস স্টোরের স্বত্বাধিকারী মো. ইউসুফ বলেন, এক-দেড় সপ্তাহ আগের তুলনায় শম্পা কাটারি, জিরাশাইল, নাজিরশাইলের মতো সরু চালের দাম কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেড়েছে। এগুলো মূলত বোরো মৌসুমের চাল। আর এখন কেবল বোরোর আবাদ শুরু হয়েছে।
বাজারে খুচরায় শম্পা কাটারি চাল বিক্রি হচ্ছে ৭৮-৮০ টাকা কেজি। দেড় সপ্তাহ আগে এই চালের দাম ছিল ৭৪ টাকা। প্রায় একই দামে বিক্রি হচ্ছে জিরা নাজির, কাটারি নাজিরসহ বেশ কিছু জাতের চাল। নাজিরশাইল চাল বিক্রি হচ্ছে ৮০-৮২ টাকা কেজি। এগুলোর দাম ছিল ৭৬-৭৮ টাকা।
এদিকে ভরা মৌসুমে চালের দাম বাড়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ক্রেতারা। দাম বাড়ার পেছনে তাঁরা চালের সিন্ডিকেটের কারসাজিকে দায়ী করছেন।
নওগাঁর বাজারে বর্তমানে মানভেদে জিরাশাইল চাল বিক্রি হচ্ছে কেজিতে ৭০ থেকে ৭২ টাকা এবং কাটারি চাল ৭২ থেকে ৭৪ টাকা।
নওগাঁ জেলা চালকল মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন চকদার বলেন, ‘বর্তমানে ইরি-বোরো ধানের চাষ শুরু হয়েছে। মৌসুম শেষ হওয়ায় বাজারে পুরোনো ধানের সরবরাহ কমেছে। তাই চালের দামও পাইকারি বাজারে ১ থেকে ২ টাকা বেড়েছে।’
চিনির দাম বেড়েছে কেজিতে ১০ টাকা। খুচরায় খোলা চিনি বিক্রি হচ্ছে ১১০ টাকা কেজি, যা এক সপ্তাহ আগে ১০০ টাকার মধ্যে ছিল।
বাজারে ডিম আগের মতোই ১১৫-১২০ টাকা ডজন বিক্রি হলেও কিছুটা বেড়েছে ব্রয়লার মুরগির দাম। বিক্রি হচ্ছে ১৭০ টাকা প্রতি কেজি, যা গত সপ্তাহে ১৬০ টাকা ছিল।