হোম > অর্থনীতি

সিটি ব্যাংককে ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে এআইআইবি ও এনডিবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

এআইআইবি ও এনডিবি—এই দুই বৈশ্বিক বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক যৌথভাবে সিটি ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) ও নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এনডিবি)—এই দুই বৈশ্বিক বহুপক্ষীয় উন্নয়ন ব্যাংক যৌথভাবে সিটি ব্যাংক পিএলসির সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় সিটি ব্যাংক মোট ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন পাবে। এর মধ্যে এআইআইবি প্রদান করবে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এনডিবি প্রদান করবে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এই অর্থায়ন বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি তহবিল সরবরাহ করবে, বিশেষ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও টেকসই অবকাঠামো খাতে। এর মাধ্যমে দেশের অবকাঠামো অর্থায়নের ঘাটতি পূরণে সহায়তা করা ছাড়াও বিদ্যুৎ, জ্বালানি দক্ষতা, ই-মোবিলিটি ও ডিজিটাল অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে।

চুক্তিতে সই করেন সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন; এআইআইবির ডিরেক্টর জেনারেল, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড ফান্ডস ক্লায়েন্টস, গ্লোবাল গ্রেগরি লিউ; এনডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সিওও রোমান সেরভ এবং ডিরেক্টর জেনারেল বিন হান। এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিটি ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হোলসেল ব্যাংকিং প্রধান মেসবাউল আসীফ সিদ্দিকী।

বাংলাদেশে কোনো বেসরকারি ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সার্বভৌম গ্যারান্টি ছাড়াই এআইআইবির এটিই প্রথম অন-লেন্ডিং সুবিধা। সিটি ব্যাংকের জন্য এই ঋণ দেশে বেসরকারি খাতের মূলধন বিনিয়োগকে আরও গতিশীল করবে, দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামো ঋণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সিটি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন বলেন, ‘এআইআইবি ও এনডিবির সঙ্গে এই দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন অংশীদারত্ব তাদের সিটি ব্যাংকের প্রতি আস্থার বহিঃপ্রকাশ। একই সঙ্গে এটি আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে সক্ষম করবে, যা দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

এই অর্থায়ন সহযোগিতা এআইআইবি ও এনডিবির অব্যাহত প্রচেষ্টাকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে তারা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে টেকসই ও স্থিতিশীল অবকাঠামো ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে কাজ করছে সিটি ব্যাংকের মতো বাংলাদেশে শীর্ষস্থানীয় টেকসই ব্যাংকের সঙ্গে অংশীদারত্বের মাধ্যমে।

সম্পর্কিত

মাকে ৩৬ কোটি টাকার শেয়ার উপহার দিচ্ছেন মির্জা আব্বাসের ছেলে

ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকে ‘অবৈধ’ নিয়োগপ্রাপ্তদের কর্মচ্যুতির দাবিতে বিক্ষোভ

রিয়েল এস্টেট ব্যবসা শুরু করছে এমজেএল বাংলাদেশ

ঢাকায় সৌদি আরব-বাংলাদেশ বিজনেস সামিট মঙ্গলবার

সৌদি আরবে প্রথমবারের মতো তেল-বহির্ভূত বেসরকারি খাতের পিএমআই সূচক ৫৭.৮

জাহাজভাঙা শিল্পে সংকট: গ্রিন ইয়ার্ডেই সম্ভাবনার হাতছানি

ব্যাংকিং খাতে দক্ষ এমডির চরম সংকট: গভর্নর

সব রেকর্ড ভেঙে সোনার ভরি দুই লাখের আরও কাছে

প্লেসমেন্ট শেয়ারে অনিয়ম: দুদকে বিএসইসির তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানো নিয়ে ৪ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের আপত্তি

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিতে ভারতের শাড়ি ব্যবসায় ধস
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা