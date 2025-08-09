চীন থেকে নিজস্ব অর্থে দুটি জাহাজ কিনছে বাংলাদেশ, ব্যয় ৯৪৭ কোটি টাকা

প্রথমবারের মতো কোনো ঋণ ছাড়া সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে চীন থেকে দুটি আধুনিক জাহাজ কিনতে যাচ্ছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)।
পরিচালনা পর্ষদের সর্বশেষ ৬ আগস্টের সভায় ৭ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয়ে জাহাজ দুটি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৯৪৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এ বিষয়ে বিএসসির সচিব আবু সাফায়াত মুহাম্মদ শাহেদুল ইসলাম বলেন, জাহাজ কেনার এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগে প্রস্তাবটি সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত পরামর্শক কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদন পেলে নিজস্ব তহবিল থেকে জাহাজটি অধিগ্রহণ করবে বিএসসি।
বর্তমানে বিএসসির বহরে ৫টি জাহাজ রয়েছে। নতুন দুটি যুক্ত হলে সংখ্যা ৭টিতে দাঁড়াবে। প্রতিষ্ঠানটির ধারণা, এই উদ্যোগে পরিবহন সক্ষমতা ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা দুই-ই বাড়বে।
১৫২ কোটি ৫৩ লাখ টাকা পরিশোধিত মূলধনের এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের পরিমাণ ২ হাজার ৭০৯ কোটি টাকা। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বিএসসির রিজার্ভ সারপ্লাস ৯৩৮ কোটি এবং ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৫৫৫ কোটি ২৩ লাখ ৯০ হাজার টাকা।
এর আগে প্রায় ২৭ বছর পর সর্বশেষ ২০১৮ সালে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) বহরে দুটি নতুন জাহাজ যুক্ত হয়। দুটিই চীনের জিয়াংজু নিউ ইয়াংজি শিপবিল্ডিং কোম্পানি নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে একটি ছিল ‘বাংলার জয়যাত্রা’।
জাহাজটি লম্বায় ১৮০ মিটার, প্রস্তে ৪০ মিটার, গভীরতা (ড্রাফট) ৯ মিটার এবং ১৪ থেকে ১৬ নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম। আধুনিক এই জাহাজটিতে রয়েছে ইলেক্ট্রনিক চার্জ সিস্টেম।