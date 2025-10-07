সোনার ভরি এখন ২ লাখ টাকার বেশি

কিছুদিন ধরে প্রতি ভরি সোনার দাম ২ লাখ টাকার মাইলফলকের খুব কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছিল। অবশেষে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দর ছুঁয়ে ফেলল মূল্যবান এই ধাতু। বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস) গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় মূল্যবৃদ্ধির এই ঘোষণা দেয়। নতুন এই দর আজ মঙ্গলবার সারা দেশে কার্যকর হয়েছে।
বাজুসের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, মঙ্গলবার থেকে ভালো মানের, অর্থাৎ ২২ ক্যারেটের হলমার্ক করা প্রতি ভরি সোনার দাম সর্বোচ্চ ৩ হাজার ১৫০ টাকা বাড়বে। এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে এখন থেকে প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের সোনা কিনতে খরচ করতে হবে ২ লাখ ৭২৬ টাকা।
এর আগে গত রোববারও সোনার দাম ২ হাজার ২২৯ টাকা বেড়েছিল। তার মানে মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে প্রতি ভরি সোনার দাম বাড়ল ৫ হাজার ৩৭৯ টাকা।
অন্যান্য ক্যারেটের সোনার নতুন দাম নিম্নরূপ:
জুয়েলার্স সমিতি জানিয়েছে, বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সোনার দামের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে যখন অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, তখন বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনায় বিনিয়োগ করেন। ঐতিহাসিকভাবেও দেখা গেছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময়ে সোনার দাম সবচেয়ে বেশি বাড়ে।
বিশ্ববাজারেও কয়েক দিন ধরে সোনার দাম বাড়ছে। সোমবার একপর্যায়ে প্রতি আউন্স (প্রায় ৩১.১ গ্রাম) সোনার দাম ৩ হাজার ৯৫২ ডলারে পৌঁছায়, যা ১ অক্টোবর ছিল ৩ হাজার ৮৭১ ডলার।
দেশের বাজারে সোনার দামের বৃদ্ধিও গত কয়েক বছরে ছিল নাটকীয়। স্বাধীনতার সময় প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল মাত্র ১৭০ টাকা। ২০০০ সালে দাম ছিল ৬ হাজার ৯০০ টাকা এবং ২০২০ সালে তা প্রায় ৭০ হাজার টাকায় দাঁড়ায়। ২০২৩ সালে দেশে প্রথমবারের মতো সোনার দাম ১ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়। আর স্বাধীনতার পর থেকে হিসাব করলে এখন পর্যন্ত সোনার দাম বেড়েছে প্রায় ১ হাজার ১৮১ গুণ।