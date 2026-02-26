হোম > অর্থনীতি

ঢাকায় এমিরেটসের কার্গো ফ্লাইট চালু এপ্রিলে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছবি: সংগৃহীত

এমিরেটস এয়ারলাইনের পণ্য পরিবহন শাখা এমিরেটস স্কাই কার্গো দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের কার্যক্রম আরও জোরদারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে তারা নিজস্ব কার্গো সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। এরই অংশ হিসেবে আগামী এপ্রিল মাস থেকে এমিরেটস স্কাই কার্গো ঢাকায় একটি সাপ্তাহিক কার্গো (ফ্রেইটার) ফ্লাইট চালু করবে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কার্গো ফ্লাইট সেবা চালু করা হচ্ছে। এর ফলে দুবাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন বাজারের সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে এবং রপ্তানিকারকেরা নির্ভরযোগ্য ও সুবিধাজনক স্বতন্ত্র কার্গো পরিবহন সুবিধা পাবেন। বিশ্বের অন্যতম প্রধান তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই নতুন সেবার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে। এতে অতিরিক্ত কার্গো বহন সক্ষমতা, দ্রুত ট্রানজিট সুবিধা পাওয়া যাবে এবং সরবরাহ চেইনে স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

আগামী মার্চ থেকে ভারতের মুম্বাইয়ে একটি এবং আহমেদাবাদে দুটি করে এমিরেটসের সাপ্তাহিক কার্গো ফ্লাইট চালু হচ্ছে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে এয়ারলাইনটির মোট কার্গো সক্ষমতা গড়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় তিন হাজার টনে পৌঁছাবে।

এমিরেটস ভারতে বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে তিনটি কার্গো ফ্লাইট পরিচালনা করছে। এর একটি মুম্বাই এবং দুটি আহমেদাবাদে। এ ছাড়া ভারতের ৯টি শহরে পরিচালিত ১৬৭টি সাপ্তাহিক যাত্রীবাহী ফ্লাইটের বেলিহোল্ড কার্গো সক্ষমতাও এই কার্যক্রমকে সহায়তা করছে। এয়ার কার্গোর পাশাপাশি এমিরেটস স্কাই কার্গো ভারতের বিভিন্ন অফলাইন গন্তব্যকে যুক্ত করতে একটি বিস্তৃত ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। শুধু ২০২৫ সালেই স্কাই কার্গোর এক হাজারের বেশি ট্রাক প্রায় ৫ হাজার ৫০০ টন কার্গো পরিবহন করেছে।

এমিরেটস বর্তমানে ঢাকা থেকে প্রতি সপ্তাহে ২১টি ওয়াইড-বডি যাত্রীবাহী ফ্লাইট পরিচালনা করছে, যেগুলোতে বেলিহোল্ড কার্গো সুবিধা রয়েছে। এর মাধ্যমে দুবাই হাব হয়ে বিশ্বের ১৪০টিরও বেশি গন্তব্যে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত হচ্ছে।

