বিশ্বজুড়ে ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে আমাজন

বিশ্বের শীর্ষ ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান আমাজন জানিয়েছে, কোম্পানির চলমান পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী আরও ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাই করা হবে। অক্টোবর মাসে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম দফায় ১৪ হাজার পদ কমানোর ঘোষণা দিয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় মোট ছাঁটাইয়ের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৩০ হাজারে।

আজ বুধবার আমাজনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বেথ গ্যালেটি এক বিবৃতিতে বলেন, এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক স্তর কমানো, দায়িত্ববোধ বাড়ানো এবং অপ্রয়োজনীয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উদ্ভাবনের গতি বাড়ে।

গত অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিকল্পিত ছাঁটাই আমাজনের প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার করপোরেট বা অফিসভিত্তিক চাকরির প্রায় ১০ শতাংশের সমান হতে পারে। তবে ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার ও গুদামকর্মীরা এই ছাঁটাইয়ের আওতায় থাকবেন না। বর্তমানে আমাজনের মোট কর্মীসংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ, যার বড় অংশই এসব খাতে কর্মরত।

সে সময় আমাজন গণমাধ্যমের ওই প্রতিবেদন নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করেনি। তবে প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির পাশাপাশি খরচ সাশ্রয় ও দক্ষতা বাড়াতেই এই পুনর্গঠন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

গতকালের ঘোষণায় আমাজন কোন বিভাগ বা অঞ্চলের কতজন কর্মী এর আওতায় পড়বেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানায়নি। কোম্পানির ভাষ্য অনুযায়ী, প্রতিটি টিম নিজেদের কাজের গতি, মালিকানা ও গ্রাহককেন্দ্রিক উদ্ভাবন সক্ষমতা মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে।

আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি আমাজন তাদের ২০২৫ সালের পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করবে।

