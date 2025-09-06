হোম > অর্থনীতি

খেলাপি ঋণে ২০২৩ থেকেই এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

প্রতীকী ছবি

গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাংক খাতের উদ্বেগজনক চিত্র ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। বিগত সরকারের সময়ে নানা উপায়ে চাপা রাখা খেলাপি ঋণ এখন প্রকাশ হতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাবেক ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের ঋণখেলাপি হওয়ার হিড়িক। সব মিলিয়ে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের হার ১২ শতাংশ থেকে একলাফে ২৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা প্রতি ১০০ টাকার ঋণের মধ্যে ২৮ টাকার বেশিই এখন খেলাপি।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনেও এই চিত্র উঠে এসেছে, যেখানে খেলাপি ঋণের সর্বোচ্চ হারে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন মাস শেষে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের ২৭ দশমিক ০৯ শতাংশ। এক বছর আগেও এই হার ছিল মাত্র ১২ শতাংশের কাছাকাছি।

খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ব্যাংক খাত অনেকটাই প্রভাবমুক্ত হওয়ায় ঋণের প্রকৃত চিত্র বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। নামসর্বস্ব ও রাজনৈতিক বিবেচনায় দেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ এখন খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। এর একটি বড় উদাহরণ এস আলম গ্রুপ-সম্পর্কিত ব্যাংকগুলো। ইসলামী ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকসহ কয়েকটি ব্যাংকের খেলাপি ঋণ ব্যাপক হারে বেড়েছে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে, তখন দেশের মোট খেলাপি ঋণ ছিল মাত্র ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। সেখান থেকে গত ১৫ বছরে এই অঙ্ক লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রতিবেদনটি ২০২৩ সালের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তবে সেখানেও খেলাপি ঋণে বাংলাদেশের নাজুক অবস্থান স্পষ্ট। ওই প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ সাল শেষে ৯ দশমিক ৬ শতাংশ খেলাপি ঋণ নিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে ছিল। একই সময়ে ভারতের খেলাপি ঋণের হার ছিল মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশ এবং মালদ্বীপের ৮ দশমিক ৩ শতাংশ। অন্যদিকে, এশিয়ায় সবচেয়ে কম খেলাপি ঋণ চীনের তাইপে (০.১%) ও কোরিয়ায় (০.২%)।

অর্থনীতিবিদদের মতে, আগে বিভিন্ন কৌশল ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে খেলাপি ঋণ কম দেখানো হতো। সহজ শর্তে ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠনের সুযোগ দিয়ে প্রকৃত চিত্র আড়াল করা হয়েছিল। বর্তমানে ঋণমানের আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন অনুসরণ করা শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা এবং পূর্ববর্তী সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠদের ব্যবসা খারাপ হয়ে পড়ায় খেলাপি ঋণ বাড়ছে।

তাঁদের মতে, খেলাপি ঋণের এই ঊর্ধ্বগতি দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অশনিসংকেত।

এদিকে, ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি নতুন নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। জানা গেছে, খেলাপি হয়ে পড়া প্রায় ১,৪০০ প্রতিষ্ঠান ঋণ পুনর্গঠনের জন্য আবেদন করেছে। নতুন নীতিমালায় মাত্র ১ শতাংশ অর্থ জমা দিয়ে ঋণ পুনর্গঠনের সুযোগ দেওয়া হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা আশা করছেন, এর মাধ্যমে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কিছুটা কমে আসবে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শুধুমাত্র নীতিমালার পরিবর্তন নয়, বরং ঋণ বিতরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

