বিইওএল তৃতীয়বারের মতো অর্জন করেছে ‘গ্রেট প্লেস টু ওয়ার্ক’ সার্টিফিকেশন

বাংলাদেশ এডিবল অয়েল লিমিটেড (বিইওএল) তৃতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ‘গ্রেট প্লেস টু ওয়ার্ক’ সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে। এটি কর্মক্ষেত্র ও কর্মপরিবেশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক স্বীকৃতি।
এই অর্জন বিইওএলের শক্তিশালী কর্মসংস্কৃতি, দায়িত্বশীল নেতৃত্ব এবং কর্মীবান্ধব পরিবেশের প্রমাণ। বিইওএল সব সময় একটি ইতিবাচক ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।
তৃতীয়বারের মতো এই সার্টিফিকেশন অর্জনের পেছনে রয়েছে বিইওএলের কর্মীবান্ধব নীতি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, স্পষ্ট দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতামূলক পরিবেশ।
বিইওএল শুধু মানসম্মত পণ্য তৈরি করে না, বরং এমন একটি কর্মপরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করে, যেখানে কর্মীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে এবং নিজেদের সেরা পারফরম্যান্স দিতে পারেন।