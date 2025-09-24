হোম > অর্থনীতি

রিজার্ভ চুরি: সুপারিশ দিতে আরও সময় পেল পর্যালোচনা কমিটি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

বাংলাদেশ ব্যাংক। ফাইল ছবি

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনাসংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা কমিটিকে সুপারিশ দেওয়ার সময় আরও এক দফা বাড়িয়েছে সরকার। এই কমিটির সুপারিশ দেওয়ার মেয়াদ আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়িয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনাসংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা করতে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে সভাপতি করে গত ১১ মার্চ উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি করে সরকার। কমিটিতে তিন মাসের মধ্যে সুপারিশ দিতে বলা হয়েছিল। পরে সুপারিশ দেওয়ার মেয়াদ বাড়িয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর করা হয়।

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংকে ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্য;, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর; বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পরিচালক আলী আশফাক এবং রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. নজরুল হুদা এই পর্যালোচনা কমিটির সদস্য।

কমিটিকে ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনা তদন্তের কাজে অগ্রগতি এবং এ-সংক্রান্ত গৃহীত সরকারি অন্যান্য পদক্ষেপ পর্যালোচনা, এ ঘটনার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং এর পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে বলা হয়েছে।

রিজার্ভের ৮ লাখ ১০ কোটি ডলার বাজেয়াপ্তের আদেশ ফিলিপাইনে পাঠানো হয়েছে, সাড়ার অপেক্ষা

এর আগে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চুরি হওয়া রিজার্ভের ৮১ মিলিয়ন বা ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশন (আরসিবিসি) থেকে বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

সিআইডি জানিয়েছে, আদালতের আদেশ ফিলিপাইন সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশন (আরসিবিসি) থেকে ওই অর্থ জব্দ করে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে দেশটির পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে বাংলাদেশ।

সম্পর্কিত

খেলাপি ঋণ নবায়নে ঝুঁকি বাড়ছে ব্যাংকের

পুরোনো কৌশলেই শেয়ার কারসাজি

এলডিসি উত্তরণে ব্যবসায়ীদের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান অর্থ উপদেষ্টার

জনতা ব্যাংকে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সাত বছরে খেলনা রপ্তানি বেড়েছে ৪০০ শতাংশের বেশি

হামদর্দ ফাউন্ডেশনকে কর অব্যাহতির সুপারিশ ধর্ম উপদেষ্টার

বিইআরসির বিরুদ্ধে দেওয়া অভিযোগ নিষ্পত্তি না হলে গণশুনানিতে যাবে না ক্যাব

৫০ হাজার ডলার পর্যন্ত বাড়ল রপ্তানিকারকদের অগ্রিম আমদানি বিল

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

ইসলামী ব্যাংকের বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা