রমজানে ব্যাংক ও পুঁজিবাজারে নতুন সময়সূচি জানাল বাংলাদেশ ব্যাংক ও ডিএসই

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

পবিত্র রমজান উপলক্ষে চলমান ব্যাংক ও পুঁজিবাজারের সময়সূচির পরিবর্তন করেছে সরকার। নতুন সময়সূচি অনুসারে গ্রাহকেরা ব্যাংকের লেনদেন করতে পারবেন সকাল ৯টা ৩০ থেকে বেলা ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। আর পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীরা লেনেদেন করতে পারবেন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। তবে রমজানের পর নিয়মিত সূচিতে লেনদেন ও অফিশিয়াল কার্যক্রম চলবে।

আজ সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক ও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) পিএলসি আলাদাভাবে এ তথ্য জানিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুল আলম স্বাক্ষরিত নির্দেশনায় বলা হয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অফিস শুরু হবে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে। শেষ হবে বিকেল ৪টায়। এর মধ্যে বেলা ১টা ১৫ মিনিট থেকে দেড়টা পর্যন্ত মোট ১৫ মিনিট জোহরের নামাজের বিরতি থাকবে।

অপর দিকে ডিএসইর প্রকাশনা ও জনসংযোগের ম্যানেজার মোহাম্মদ শাখাওয়াত-ই-এলাহির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ডিএসইর লেনদেন সকাল ১০টায় শুরু হয়ে বেলা ১টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। তারপর পোস্ট ক্লোজিং সেশন থাকবে বেলা ১টা ৪০ মিনিট থেকে ১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত। তবে ডিএসই অফিশিয়াল কার্যক্রম সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে। এ ছাড়া বিমা কোম্পানির অফিশিয়াল কার্যক্রম শুরু হবে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে, চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

