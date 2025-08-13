হোম > অর্থনীতি

সাউথ এন্ড সোয়েটারসহ আরও ৫ কারখানার লিড সনদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

টিম গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান সাউথ এন্ড সোয়েটারসহ আরও পাঁচটি পোশাক কারখানা যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিন বিল্ডিং কাউন্সিলের ‘লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন’ (লিড) সনদ পেয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের মোট লিড সনদপ্রাপ্ত কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৮টি; যার মধ্যে রয়েছে ১০৯টি প্লাটিনাম এবং ১৩৩টি গোল্ড সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কারখানা।

এই অর্জনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে পরিবেশবান্ধব পোশাক কারখানার সংখ্যায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।

নতুন সনদপ্রাপ্ত পাঁচটি কারখানার মধ্যে একটি হলো ময়মনসিংহের ভালুকায় অবস্থিত রাইদা কালেকশন, যেটা সবচেয়ে বেশি ৯০ পয়েন্ট পেয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার জন্য প্লাটিনাম সনদ অর্জন করেছে।

আশুলিয়ায় অবস্থিত সাউথ এন্ড সুয়েটার কোং লিমিটেড নতুন নির্মিত ভবনের পরিবেশবান্ধব নকশা ও নির্মাণের মাধ্যমে ৮৫ পয়েন্ট পেয়ে প্লাটিনাম সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে।

চট্টগ্রামের কেডিএস ফ্যাশন লিমিটেড টেকসই ব্যবস্থাপনা ও শক্তি দক্ষতার জন্য ৮৪ পয়েন্ট পেয়ে প্লাটিনাম সনদ পেয়েছে।

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে অবস্থিত পুরবাণী ফ্যাশন লিমিটেড পুরোনো ভবনের দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য ৮৩ পয়েন্ট পেয়ে প্লাটিনাম সার্টিফিকেশন পেয়েছে।

গাজীপুরে অবস্থিত টেক্সইউরোপ বিডি লিমিটেড পরিবেশবান্ধব নতুন অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ৭০ পয়েন্ট পেয়ে গোল্ড সার্টিফিকেশন পেয়েছে।

টিম গ্রুপের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর আবদুল্লাহ হিল নকিব বলেন, ‘আমরা সব সময় ব্যবসার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছি। এলইইডি সনদ অর্জন আমাদের পরিবেশবান্ধব অঙ্গীকারের প্রমাণ। টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই টেকসই প্র্যাকটিস, উদ্ভাবন এবং শ্রমিক ও কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।’

এই অর্জনের ফলে টিম গ্রুপের অধীনে তিনটি এলইইডি সনদপ্রাপ্ত কারখানা হলো—আউটারওয়্যার কারখানা ফোর আ ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড (প্লাটিনাম), ওভেন কারখানা ব্রাদার্স ফ্যাশন লিমিটেড (গোল্ড) এবং সর্বশেষ সাউথ এন্ড সোয়েটার (প্লাটিনাম)। এর মধ্যে ফোর আ ইয়ার্ন ডাইং লিমিটেড বিশ্বের প্রথম আউটারওয়্যার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, যা জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি চার্টার ফর ক্লাইমেট অ্যাকশনে স্বাক্ষর করেছে।

জ্বালানি সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার, টেকসই ব্যবস্থাপনা, ভবনের নকশা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিক কৌশল, শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশসহ বিভিন্ন সূচক বিবেচনা করে এ সনদ দেওয়া হয়। মোট ১১০-এর মধ্যে যেসব কোম্পানি ৮০ বা তারচেয়ে বেশি নম্বর পায়, তারা প্লাটিনাম সনদ লাভ করে।

কোনো কারখানা ৬০ থেকে ৭৯ নম্বর পেলে গোল্ড সনদ পায়, ৫০ থেকে ৫৯ পেলে পায় সিলভার সনদ আর ৪০ থেকে ৪৯ পেলে পায় সার্টিফায়েড সনদ। দেশের সবুজ সনদ পাওয়া ৬২টি কারখানা রয়েছে বিশ্বের ১০০ সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া কারখানার মধ্যে।

