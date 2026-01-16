হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে কোদালের কোপে প্রাণ গেল মায়ের

বালিয়াডাঙ্গী (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 

ঘটনাস্থলে এলাকাবাসী। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁওয়ে বালিয়াডাঙ্গীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের মারধর থেকে ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে কোদালের কোপে এক বৃদ্ধ মা নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

নিহত বৃদ্ধার নাম মমিনা খাতুন (৭৫)। তিনি বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ভানোর ইউনিয়নের বিশ্রামপুর গ্রামের আমবাগান এলাকার সজির উদ্দীনের স্ত্রী।

এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে গ্রামে মারামারির ঘটনায় আহত হয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হন মমিনা খাতুন। অবস্থার অবনতি হওয়ায় আজ সকালে অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল।

বৃদ্ধার ছেলে ইউনুস আলী জানান, প্রতিবেশী জব্বার-আনোয়ারদের সঙ্গে বসতভিটা ও যাতায়াতের রাস্তার জমি নিয়ে তাঁদের বিরোধ চলছে। গতকাল বিকেলে বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাঁকে রাস্তায় আটকে মারধর করতে শুরু করেন আনোয়ার, তাঁর স্ত্রী নুরজাহানসহ চার থেকে পাঁচজন নারী-পুরুষ। খবর শুনে বাড়ি থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মমিনা খাতুন। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে কোদালের আঘাতে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। আজ সকালে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে ঠাকুরগাঁও রোড এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়েছে আনোয়ারসহ তাঁর পরিবারের লোকজন।

বালিয়াডাঙ্গী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বৃদ্ধার ছেলে অভিযোগ দিলে মামলা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

ঠাকুরগাঁও খাদ্যগুদামে রেকর্ড ছাড়া ৩৪৫০ কেজি চালের সন্ধান

অস্ত্র উদ্ধার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট: মির্জা ফখরুল

প্রাথমিকে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: ঠাকুরগাঁওয়ে পাঁচ পরীক্ষার্থীর কারাদণ্ড, একজনকে জরিমানা

জলাতঙ্কের টিকা নেই, হয়রান রোগীরা

ঠাকুরগাঁওয়ে ঘন কুয়াশায় বাসের সঙ্গে তেলের লরির ধাক্কা, আহত ৬

চার দিন পর দেখা মিলল সূর্যের, ঠাকুরগাঁওয়ে কিছুটা স্বস্তি

ঠাকুরগাঁওয়ে অবৈধ ভাটা গুঁড়িয়ে দিল প্রশাসন

রিকশায় চড়ে ডিসি অফিসে মির্জা ফখরুল, জমা দিলেন মনোনয়নপত্র

ঠাকুরগাঁওয়ে মাজার ভাঙচুর করল দুর্বৃত্তরা, জড়িতদের বিচারের দাবি

সূর্যের দেখা নেই, কনকনে ঠান্ডায় কাবু জনজীবন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা