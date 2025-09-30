চুরি ঠেকাতে দরজায় বিদ্যুৎ সংযোগ, তাতেই প্রাণ গেল মা ও মেয়ের

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের সিকদার হাট গ্রামে ঘর থেকে মা ও মেয়ের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে এ ঘটনা জানা যায়। নিহতরা হলেন ওই গ্রামের জগদীশ রায়ের স্ত্রী সুমনা রানী (৪২) ও তাঁর বাক্প্রতিবন্ধী ও মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে শাপলা রানী (১৮)।
স্থানীয়রা জানান, সুমনা রানী ঝাড়ফুঁক ও কবিরাজি চিকিৎসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর স্বামী কয়েক বছর আগে দ্বিতীয় বিয়ে করে অন্যত্র বসবাস শুরু করেন। সোমবার সকালে একটি এনজিওর কর্মী ঋণের টাকা নিতে তাঁর বাড়ি যান। তখন তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসেন। সন্ধ্যায় আবার গেলে ঘরের ভেতর থেকে কোনো শব্দ না পেয়ে উঁকি দেন। তখনই তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে এলাকাবাসীকে খবর দেন তিনি। পরে ইউপি সদস্য ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
ইউপি সদস্য হোসেন আলী বলেন, ‘ঘরে ঢুকতে পারছিলাম না। দরজা বন্ধ ছিল। পুলিশ এসে পেছনের টিন কেটে ভেতরে উঁকি দিলে মা-মেয়ের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখি। চারদিকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল।’
পুলিশ ও এলাকাবাসীর ধারণা, সুমনা রানী বাড়ি রক্ষার জন্য দরজায় বিদ্যুতের তার জড়িয়ে রাখতেন। এতে চুরি ঠেকানো ও মেয়েকে নিরাপদে রাখাই ছিল উদ্দেশ্য। তবে রাতে ঘুমানোর আগে সুইচ বন্ধ করতে ভুলে যাওয়ায় মা-মেয়ের মৃত্যু ঘটে। পরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন, দরজার লোহার নেটে তখনো বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছিল।
এ বিষয়ে ভূল্লী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) দ্বীন মোহাম্মদ বলেন, ‘ঘরের দরজার নেটে বিদ্যুতের সংযোগ ছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই-তিন দিন আগে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।’ বাড়িটা অনেকটাই ভুতুড়ে বাড়ির মত পরিত্যক্ত দেখা যায়।
এদিকে নিহতের ঘরে থাকা তিনটি ছাগলও অনাহারে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে ঠাকুরগাঁও জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে।