পাঁচ মাসের শিশুর মাথায় বিরল রোগ ‘হাইড্রোসেফালাস’, অসহায় পরিবার

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ পৌর শহরের গুয়াগাঁওয়ে মাত্র পাঁচ মাসের শিশু একটি বিরল রোগ হাইড্রোসেফালাসে (মাথায় পানি জমা) আক্রান্ত হয়েছে। মাথায় অস্বাভাবিকভাবে পানি জমে যাওয়ায় শিশুটির মস্তিষ্কের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, যা তার জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
স্থানীয় চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শিশুটির দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর বিশেষায়িত হাসপাতালে নেওয়া প্রয়োজন।
শিশুটির মা গৃহিনী বৃষ্টি আক্তার বলেন, ‘কিছুদিন ধরে আমার সন্তানের মাথা অস্বাভাবিকভাবে বড় হতে থাকে। পরে স্থানীয় চিকিৎসকেরা বলেন, শিশুটির উন্নত চিকিৎসা জরুরি। আর এর ব্যয় কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।’
কিন্তু শিশুটির বাবা একজন দিনমজুর। যেখানে সংসারের খরচ জোগানোই কঠিন, সেখানে এত ব্যয়বহুল চিকিৎসা তাঁদের পক্ষে বহন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে পরিবারটি।
এখন পর্যন্ত তারা কোনো সহযোগিতা পাননি। তাই নিরুপায় হয়ে শিশুটির পরিবার সমাজের হৃদয়বান ও বিত্তবান মানুষের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে, যেন তাদের সন্তান নতুন করে বাঁচার সুযোগ পায়।
সহযোগিতা করতে আগ্রহী ব্যক্তিরা দ্রুত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।