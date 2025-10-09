হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

পাঁচ মাসের শিশুর মাথায় বিরল রোগ ‘হাইড্রোসেফালাস’, অসহায় পরিবার

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) প্রতিনিধি 

রোগাক্রান্ত শিশু। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ পৌর শহরের গুয়াগাঁওয়ে মাত্র পাঁচ মাসের শিশু একটি বিরল রোগ হাইড্রোসেফালাসে (মাথায় পানি জমা) আক্রান্ত হয়েছে। মাথায় অস্বাভাবিকভাবে পানি জমে যাওয়ায় শিশুটির মস্তিষ্কের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, যা তার জীবনের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, শিশুটির দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর বিশেষায়িত হাসপাতালে নেওয়া প্রয়োজন।

শিশুটির মা গৃহিনী বৃষ্টি আক্তার বলেন, ‘কিছুদিন ধরে আমার সন্তানের মাথা অস্বাভাবিকভাবে বড় হতে থাকে। পরে স্থানীয় চিকিৎসকেরা বলেন, শিশুটির উন্নত চিকিৎসা জরুরি। আর এর ব্যয় কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।’

কিন্তু শিশুটির বাবা একজন দিনমজুর। যেখানে সংসারের খরচ জোগানোই কঠিন, সেখানে এত ব্যয়বহুল চিকিৎসা তাঁদের পক্ষে বহন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে পরিবারটি।

এখন পর্যন্ত তারা কোনো সহযোগিতা পাননি। তাই নিরুপায় হয়ে শিশুটির পরিবার সমাজের হৃদয়বান ও বিত্তবান মানুষের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়ানোর আবেদন জানিয়েছে, যেন তাদের সন্তান নতুন করে বাঁচার সুযোগ পায়।

সহযোগিতা করতে আগ্রহী ব্যক্তিরা দ্রুত শিশুটির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সম্পর্কিত

টিসিবির কার্ড দেওয়ার প্রলোভনে প্রতারণা, নারীসহ আটক ৪

ঠাকুরগাঁওয়ে টানা বৃষ্টিতে আমন ধান ও শীতকালীন সবজির ব্যাপক ক্ষতি

ঝাড়ফুঁক নয়, সাপুড়েরও ভরসা ভ্যাকসিনে

চুরি ঠেকাতে দরজায় বিদ্যুৎ সংযোগ, তাতেই প্রাণ গেল মা ও মেয়ের

২১ দিন ধরে নিখোঁজ তিন ছাত্রী, খোঁজ মেলেনি এখনো

ঠাকুরগাঁওয়ে ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে সাপে কাটা ৬ রোগী ভর্তি, একজন এলেন সাপ নিয়ে

ধান আছে, ঘ্রাণ নেই: হাইব্রিডের দাপটে হারিয়ে যাচ্ছে ২৭ জাতের আদি ধান

কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপে বিমোহিত ঠাকুরগাঁওবাসী

হাসপাতালে রোগীর টাকা চুরি, কাঁদছেন অসহায় মা-মেয়ে

ভারত আমাদের প্রতিবেশী, সবকিছু মিলিয়ে ইলিশ দিতে বাধ্য হচ্ছি: উপদেষ্টা ফরিদা আখতার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা