বাউলদের ওপর হামলা উগ্র ধর্মান্ধদের কাজ: মির্জা ফখরুল

মানিকগঞ্জে বাউলদের ওপর হামলা উগ্র ধর্মান্ধদের কাজ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, বাউলদের ওপর হামলা একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা এবং এটি উগ্র ধর্মান্ধদের কাজ। তিনি অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানান এবং একই সঙ্গে রাজধানীর কড়াইলে আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন।
আজ বুধবার ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির কার্যালয় উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন।
বাউলদের ওপর হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘বাউলদের ওপর হামলা কোনোভাবেই সঠিক নয়। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। এটা ডেফিনেটলি বাংলাদেশের আবহমান গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতি, আমাদের বাউল যাঁরা, তাঁরা দেশের মাঠে-ঘাটে-প্রান্তরে গান গেয়ে বেড়ান। তাঁদের ওপর হামলা, এটা উগ্র ধর্মান্ধদের হামলা বলে আমি মনে করি।’
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘এই ধরনের হিংসা-প্রতিহিংসার পথ বেছে নেওয়া কারও জন্যই শোভনীয় নয়। আমরা অবশ্যই এটার সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করি এবং নিরসন দাবি করি।’
কড়াইল বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ‘দরিদ্র মানুষগুলোর জন্য চরম আঘাত’ উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ঢাকা শহরে অনেক বস্তি আছে, তার মধ্যে কড়াইল বস্তিটা সবচেয়ে বড়। এখানে কয়েক হাজার দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষ বসবাস করেন। আমার বাসায় যে মহিলা রান্না করেন, তাঁর বাসা ওখানে এবং তাঁর বাড়িটিও পুড়ে একদম নিঃশেষ হয়ে গেছে।’
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমি সরকারের কাছে দাবি করব, সরকার যেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন এবং সুষ্ঠু তদন্তের মধ্য দিয়ে প্রকৃত ঘটনা বের করে যদি প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তি দায়ী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি।’
গার্মেন্টস ও কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের ‘নেগলিজেন্স’ এবং অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থার অপ্রতুলতাকে দায়ী করেন।
বিএনপির মহাসচিব বলেন, ‘আমাদের যাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকেন, বিশেষ করে, গার্মেন্টস অথবা ফ্যাক্টরি-কারখানাগুলোতে, তাঁদের কিছুটা নেগলিজেন্স, অগ্নিনির্বাপণব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং আইন না মেনে চলা—সবকিছু মিলে এই অগ্নিকাণ্ডগুলো ঘটে।’
বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন, ‘আমার মনে হয়, সত্যিকার অর্থে যদি আইনের প্রয়োগ হয় এবং যথাযথ অগ্নিনির্বাপণের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে এগুলোকে অ্যাভয়েড করা অনেক সহজ।’