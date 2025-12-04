সার নিয়ে ক্ষোভে ‘কৃষকের’ ঘুষিতে দাঁত ভাঙল কর্মকর্তার, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈলে কৃষি কর্মকর্তাকে মারধরের ঘটনায় আটজনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার থানায় ভুক্তভোগী কৃষি কর্মকর্তা বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা আরও ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে রাণীশংকৈল থানার উপপরিদর্শক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হাসেম আলী জানান, আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। একই সঙ্গে এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিরা প্রকৃত কৃষক কি না, তা-ও যাচাই করা হচ্ছে।
এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২ ডিসেম্বর বিকেলে উমরাডাঙ্গী বাজারে ইউরিয়া, টিএসপি ও ডিএপি সার বিতরণ চলছিল। কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী সার কম থাকায় বিষয়টি নিয়ে মাঠপর্যায়ে আলোচনা করেন উপজেলা উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা আকতারুল ইসলামসহ অন্য কর্মকর্তারা। এ সময় সার পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ সৃষ্টি হলে একদল ব্যক্তি কৃষি কর্মকর্তাদের ওপর চড়াও হন।
আকতারুল ইসলাম অভিযোগ করে জানান, বিকেল ৫টার দিকে তাঁকে ঘেরাও করে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাঁর মুখে ঘুষি মেরে দুটি দাঁত ভেঙে ফেলা হয় এবং আরও দুটি দাঁতে গুরুতর আঘাত লাগে।
এর মধ্যে আসামি লুৎফর রহমান ইট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন বলেও এজাহারে উল্লেখ আছে। ঘটনায় তিনি মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন। চিত্র মোহন রায় নামের আরেক কৃষি কর্মকর্তাও মারধরের শিকার হন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং আহত কর্মকর্তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে সার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।
এ বিষয়ে লেহেম্বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কালাম বলেন, ‘ঘটনার পর এলাকায় সার বিতরণ বন্ধ রয়েছে। কেন এমন ঘটনা ঘটল, কৃষি অফিসারসহ আমরা বসে বিষয়টি আলোচনা করব।’
রাণীশংকৈল উপজেলা কৃষি অফিসার শহীদুল ইসলাম বলেন, ‘কৃষকের নামে কিছু দুষ্কৃতকারী পরিকল্পিতভাবে এ হামলা করেছে বলে আমরা জেনেছি।’