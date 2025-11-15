ঠাকুরগাঁওয়ে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দুই যুবক গ্রেপ্তার

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রহিমানপুর এলাকার দাসপাড়া রোড-সংলগ্ন স্থানে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। আজ শনিবার ঠাকুরগাঁও বিচারিক আদালতের মাধ্যমে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাত ১১টার দিকে খবর আসে রহিমানপুর পল্লিবিদ্যুৎ বাজারের পশ্চিম পাশে দাসপাড়া গ্রামসংলগ্ন রাস্তায় কয়েকজন যুবক দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতির উদ্দেশে জড়ো হয়েছে। খবর পাওয়ার পর সদর থানার পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দলে থাকা কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে দুজনকে আটক করা হয়।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন সাব্বির রানা (২০) ও নূর ইসলাম (২৩)। সাব্বিরের বাড়ি লক্ষ্মীপুর ডেবাডাঙ্গীতে এবং নূর ইসলামের বাড়ি লালাপুর এলাকায়। পুলিশের দাবি, আটক হওয়ার সময় সাব্বিরের হাতে লোহার তৈরি হাতলযুক্ত একটি হাঁসুয়া এবং নূর ইসলামের হাতে লোহার তৈরি হাতলযুক্ত একটি ছুরি ছিল। ঘটনাস্থলেই সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এসব আলামত জব্দ করা হয়।
পুলিশ জানায়, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার দুজন স্বীকার করেছেন যে তাঁরা আরও কয়েকজন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পলাতক আসামিরা হলেন কাজল (৩৫), রতন ইসলাম (২১) এবং আরও কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সদস্য হওয়ার অভিযোগ এনেছে। গ্রেপ্তারের সময় স্থানীয় কিছু লোকজনের ধাওয়া খেয়ে দুজনের সামান্য আঘাত লাগে। পরে তাঁদের ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ওসি সরোয়ারে আলম খান বলেন, ঘটনার পর মামলা করা হয়েছে। পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।