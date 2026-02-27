হোম > সারা দেশ > ঠাকুরগাঁও

পুলিশ হত্যার তদন্ত হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

ঠাকুরগাঁও শহরে মাদ্রাসার নতুন ভবন উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশ হত্যা মীমাংসিত বিষয়—এনসিপি নেতার মন্তব্য নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘এটা এনসিপিকে জিজ্ঞাসা করেন।’ তিনি বলেন, ‘এ ব্যাপারে আমাদের হোম মিনিস্টার সাহেব (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) যেটা বলেছেন সেটাই হবে। যেহেতু তদন্ত হয়েছে, যদি প্রয়োজন হয় তখন তদন্ত হবে। এখন তো মূলত আদালতে আছে।’

আজ শুক্রবার ঠাকুরগাঁও শহরের হাজীপাড়া হাফেজি মাদ্রাসার নতুন ভবন উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল এ কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে দলের অবস্থান কী—এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘আমরা আগেও বলেছি, স্থানীয় নির্বাচন যথাসময়ে হবে। গণতন্ত্রকে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কাজগুলো আমরা করব।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘ঠাকুরগাঁওয়ের মানুষের কাছে আমি ঋণী। কারণ, তারা বরাবরই আমাকে সমর্থন দিয়ে গেছেন, যার কারণে আমি আজকে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি।’

এ সময় বিএনপির নেতা-কর্মী, আলেম-ওলামা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

