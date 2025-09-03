হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

মির্জাপুরে ১০ দিন ধরে স্কুলছাত্র নিখোঁজ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি

নিখোঁজ সীমান্ত মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে সীমান্ত মিয়া (১৩) নামের এক স্কুলছাত্র গত ১০ দিন ধরে নিখোঁজ। গত ২৪ আগস্ট বাড়ি থেকে অভিমান করে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সে। সীমান্ত মিয়া মির্জাপুর উপজেলার ইচাইল গ্রামের শাহ আলম মিয়ার ছেলে।

সীমান্তের দাদা মিরাজ মিয়া জানান, কুরনী জালাল উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সীমান্ত স্কুলে না গিয়ে মোবাইল নিয়ে সময় কাটায়। এ নিয়ে রাগারাগি করলে গত ২৪ আগস্ট সকাল ৬টার দিকে বাড়ি থেকে অভিমান করে বের হয়ে যায়। এরপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মির্জাপুর থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে।

সীমান্ত মিয়ার গায়ের রং উজ্জল শ্যামলা, উচ্চতা ৪ ফুট, মুখমণ্ডল গোলাকার, পরনে ছিল হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি। কোনো সুহৃদয়বান ব্যক্তি সীমান্তের সন্ধান পেলে তার দাদা মিরাজ মিয়ার মোবাইল নম্বরে ০১৬১৮ ০৮৪৭৩৯, ০১৭২৬ ৫৬৬১৪৩ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মাইকিং শুনে এসে ওএমএসের আটা না পেয়ে ক্রেতাদের ক্ষোভ

রোববার জামিন হলে ভালো, না হলে দু-তিন দিন পর সিদ্ধান্ত নেব: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সখীপুরে পুকুরে ডুবে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

ভূঞাপুরে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

দুদকের গণশুনানিতে অভিযোগ করায় চেয়ারম্যানের মারধর

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাকুল্যা বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীছাউনি ও টয়লেট বেহাল

ঢাকা বাইপাস এক্সপ্রেসওয়ে: চালু ১৮ কিমি, বাইক নিষিদ্ধ

নাগরপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক ও জনবলের সংকট, ভোগান্তিতে রোগীরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা