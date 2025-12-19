হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে ট্রাকচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 

দুর্ঘটনাকবলিত মোটরসাইকেল। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ট্রাকচাপায় হেলাল উদ্দিন শেখ (৪৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের কালিহাতী উপজেলার ধুনাইল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হেলাল উদ্দিন শেখ সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার সদাইকান্দি এলাকার চাঁদ মিয়া শেখের ছেলে। তিনি টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার মোহনপুর এলাকায় ব্র্যাক ব্যাংকের মাঠকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে মোটরসাইকেলযোগে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হেলাল উদ্দিন দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সময় একটি ট্রাক তাঁকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে। এলেঙ্গা হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহবুবুর রহমান বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

