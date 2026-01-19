হোম > সারা দেশ > টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষণকালে কনস্টেবল গুলিবিদ্ধ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের মহেড়া পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে (পিটিসি) ফায়ারিং প্রশিক্ষণের সময় মাসুম নামের এক কনস্টেবল গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুলিটি তাঁর বুকে লাগে। আজ সোমবার সকালে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে এ ঘটনা ঘটে।

গুলিবিদ্ধ মাসুম মিয়া সুনামগঞ্জ জেলার মধ্যনগর থানার রংচির এলাকার বকুল মিয়ার ছেলে।

জানা যায়, ঘটনার পরপরই গুলিবিদ্ধ পুলিশ সদস্যকে গুরুতর আহত অবস্থায় টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে স্থানান্তর (রেফার্ড) করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রমতে, ত্রুটি থাকার কারণে অস্ত্রে গুলি ভরার সময় ফায়ার হয়ে এ ঘটনা ঘটে। তবে পুলিশ বলছে, ফায়ারিং প্রশিক্ষণ চলাকালে দুর্ঘটনাবশত তাঁর বুকে গুলি লাগে। পরে তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের দায়িত্বশীল কেউ বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

উল্লেখ্য, এই ফায়ারিং প্রশিক্ষণ শেষ হলে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি তাদের ট্রেনিং সেন্টার ত্যাগ করার কথা ছিল।

