অনেক বছর পরে একটা প্রকৃত ভোট হবে: রিজওয়ানা হাসান

সিলেট প্রতিনিধি

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তথ্য উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ‘অনেক বছর পর এবার প্রকৃত ভোট হবে। যেখানে সরকারের কোনো পক্ষের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। মানুষ নির্ভয়ে, সব যেন জেনেশুনে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেটাই আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে।’

আজ শনিবার সকালে সিলেট প্রেসক্লাবে পিআইবি আয়োজিত ‘নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা’বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তথ্য উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘আমরা যে ভোটের আয়োজন করছি, মনে রাখতে হবে, প্রায় ১৬ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের পতনের পর এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।’

একটি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা যখন থাকে, তখন সব ব্যবস্থাতেই তার লোকজন ঢুকে পড়ে। মনস্তত্ত্বও সে রকম হয়ে যায়। সেটার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আমরা এই নির্বাচনটা আয়োজন করছি, একটি গণ-অভ্যুত্থানের শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে। সেখানে পরাজিত শক্তি কিছু বাধার সৃষ্টি করতে পারে। সে বাধাগুলো আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। আমার তো মনে হয়, পরাজিত শক্তির পক্ষে কোনো জনমত নেই। যেখানে কোনো রকমের জনমত না থাকে, সেখানে চ্যালেঞ্জগুলো জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মোকাবিলা করতে পারব, ইনশা আল্লাহ।’

পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তথ্যসচিব মাহবুবা ফারজানা, সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম, সিলেট প্রেসক্লাবের সভাপতি মুকতাবিস-উন-নূর প্রমুখ।

