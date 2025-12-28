সিলেটে পরিত্যক্ত অবস্থায় অবিস্ফোরিত মর্টার শেল উদ্ধার

সিলেটের গোয়াইনঘাটে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি অবিস্ফোরিত মর্টার শেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার উপজেলার জাফলং বাজারের ভাঙারি দোকানের সামনে থেকে মর্টার শেলটি উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ধার করা মর্টার শেলটি মুক্তিযুদ্ধকালীন হতে পারে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জাফলং বাজারের একটি ভাঙারি দোকানের সামনে থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় মর্টার শেলের মতো একটি সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে তাঁরা দ্রুত গোয়াইনঘাট থানা-পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন।
খবর পেয়ে গোয়াইনঘাট থানার পূর্ব জাফলং ইউনিয়নের বিট অফিসার (এসআই) আব্দুল হান্নানসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মর্টার শেলটি উদ্ধার করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, জাফলং বাজারের বাচ্চু মিয়ার ভাঙারির দোকানের সামনে স্থানীয় লোকজন পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি পুরোনো মর্টার শেল দেখতে পান।
তাৎক্ষণিক স্থানীয় লোকজন গোয়াইনঘাট থানা-পুলিশকে বিষয়টি অবগত করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভাঙারির দোকানে সামনে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকা মর্টার শেল এলাকাটি বেষ্টনী করে রাখে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।