সাদাপাথর প্রতিস্থাপনে ৫০০ শ্রমিক, সময় লাগবে ১৫ দিন: জনপ্রশাসনসচিব

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোখলেস উর রহমান সিলেটের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এ সময় তিনি বলেছেন, ‘সাদাপাথরের কাছেই বিজিবির সুন্দর একটি ক্যাম্প দেখতে পাচ্ছি। এই ক্যাম্পের সামনে এত বড় একটা ঘটনা ঘটল এবং এক দিনে না কয়েক দিনে। আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে লুট হয়েছে। আর আজকে এসে মনে হয়েছে, মোর দ্যান লুট, হরিলুট।’
আজ শুক্রবার সকালে সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর পর্যটনকেন্দ্র পরিদর্শন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব। এ সময় সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম, খনিজসম্পদ বিভাগের সচিব সাইফুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মোখলেস উর রহমান বলেন, ‘রাষ্ট্রীয় সম্পদ কে বা কারা লুট করেছে, এটা আমরা তদন্ত করে তো নাম পাচ্ছি। তিনি যে-ই হোক আমাদের দেশের, যত বড় অফিসার হোক, ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং নেওয়া হবে।’
সচিব আরও বলেন, ‘সিলেটের ডিসি আজকে থেকে সাদাপাথর প্রতিস্থাপনের জন্য ৫০০ শ্রমিক লাগিয়েছেন। মিনিমাম (কমপক্ষে) ১৫ দিন সময় লাগবে। এটার কষ্ট (খরচ) আমরা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠিয়ে দেব।’
মোখলেস উর রহমান বলেন, ‘ট্যুরিস্টরা তো আসছেন, যাতে এটাকে আরও ট্যুরিজম সেন্টারে পরিণত করা যায়, সে জন্য ইমিডিয়েট আমরা পুরুষ, মহিলাদের জন্য আলাদা ওয়াশ রুমের ব্যবস্থা করব। ট্যুরিস্ট পুলিশের একটা ক্যাম্প এখানে করার আমরার চিন্তা করছি।’
এ সময় সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম বলেন, ‘পুরো এলাকা আমরা সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসব এবং ২৪ ঘণ্টা তদারকি থাকবে আমাদের। সুতরাং, এখান থেকে অপরাধ করে কেউ পার পেয়ে যাবেন, সেই সুযোগ নেই। যাঁরা (অপরাধ) করেছেন, তাঁদের আইনের আওতায় আনা হবে। এখান থেকে আর একটি পাথরও কেউ সরাতে পারবেন না। এরপরও যদি কেউ করেন, তাহলে মনে রাখতে হবে, তার কপালে খারাপ আছে। কারণ, এখানে এই প্রাকৃতিক সম্পদ থাকবে। এখানকার ৯৫ ভাগ মানুষ চান এই সম্পদ থাকুক। হয়তো অল্প কিছু মানুষ এখান থেকে ফায়দা লোটার চেষ্টা করবেন। এই মুষ্টিমেয় লোক যাতে কোনো কিছু করতে না পারেন, সে জন্য যা যা দরকার, তা অবশ্যই আমরা করব।’
সারোয়ার আলম আরও বলেন, ‘যার কাছে লুটের পাথর পাওয়া যাবে, স্ট্রেট (সোজা) বলে দিচ্ছি, তাঁকে কারাদণ্ড পেতে হবে। আমরা কয়েক ঘণ্টা সময় দেব, যার কাছে যত (লুণ্ঠিত) পাথর আছে, যাঁরা অপরাধ করেছেন, এটা ফেরত দিতে হবে। এরপর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
সিলেটের জেলা প্রশাসক বলেন, ‘ক্রাশিং মেশিন বন্ধ করেছি, সেগুলো বৈধভাবে খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। ক্রাশিং মেশিন বন্ধ রাখলে লিগ্যালি যারা ইনভেস্ট (বিনিয়োগ) করছেন, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সুতরাং, আমরা পরিবেশ ও পর্যটনকে এনশিওর (নিশ্চিত) করব। প্রাকৃতিক সম্পদ শনাক্ত করব। পাশাপাশি ব্যবসাটাকেও চালু রাখার চেষ্টা করব, যেটা বৈধ।’