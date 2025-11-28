হোম > সারা দেশ > সিলেট

মৌলভীবাজারে ছুটি আলট্রা ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের ৭৫০ দৌড়বিদ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

কমলগঞ্জে ছুটি আলট্রা ম্যারাথন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে দেশ-বিদেশের ৭৫০ জন দৌড়বিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ছুটি আলট্রা ম্যারাথন। আজ শুক্রবার ভোরে উপজেলার শমশেরনগর রানার্স কমিউনিটির আয়োজনে চা-বাগান মাঠ থেকে ম্যারাথন শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আবার চা-বাগান মাঠে এসে শেষ হয়।

আয়োজকেরা জানান, ছুটি আলট্রা ম্যারাথনের এটা দ্বিতীয় আয়োজন। এতে ৫০ জন বিদেশিসহ ৭৫০ জন দৌড়বিদ অংশ নেন। তিনটি ধাপে যথাক্রমে ১০, ২৫ ও ৫০ কিলোমিটার দূরত্বের এই ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আয়োজক কমিটির পরিচালক ফয়সাল আল কয়েস বলেন, তিনটি ধাপে ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রানাররা শমশেরনগর চা-বাগান মাঠ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চা-বাগানের উঁচু–নিচু ট্রেইল রান করে আবার শমশেরনগর চা-বাগান মাঠেই দৌড় শেষ করেন।

সম্পর্কিত

সিলেট নগরীর কয়েকটি এলাকায় শনিবার ৯ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না

কুশিয়ারা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, ৫ শ্রমিকের কারাদণ্ড

শ্রীমঙ্গলে ২০ কেজি ওজনের অজগর সাপ উদ্ধার

গণশুনানির উদ্দেশ্য সরকারি সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করা: দুদক চেয়ারম্যান

সিলেট সীমান্তে বাংলাদেশি যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

নির্বাচনী হলফনামায় দেশি-বিদেশি সম্পদের বিবরণ দিতে হবে: দুদক চেয়ারম্যান

হবিগঞ্জে ৬০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

সিলেটে ৬ হাজার কেজি ভারতীয় পেঁয়াজসহ আটক ১

সিলেটে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড

কৈলাশটিলায় বন্ধ থাকা কূপে ৬ বছর পর গ্যাসের সন্ধান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা