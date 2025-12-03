সিলেটে নভেম্বরে সড়কে ঝরল ২৫ প্রাণ

সিলেট বিভাগে গত নভেম্বর মাসে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ সময় আরও ৬৬ জন আহত হয়েছে। তবে অন্যান্য মাসের তুলনায় নভেম্বরে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় প্রাণহানির সংখ্যা কমেছে। নিহত ২৫ জনের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, দুজন নারী ও পাঁচটি শিশু রয়েছে। আজ বুধবার নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট বিভাগীয় কমিটি এক প্রতিবেদন এ তথ্য জানায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে সিলেট জেলায়। কম হয়েছে সুনামগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায়। নভেম্বর মাসে সিলেট জেলায় ১৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১৭ জন নিহত ও ৩৬ জন আহত, সুনামগঞ্জ জেলায় দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও দুজন আহত, মৌলভীবাজার জেলায় একটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও একজন আহত হয়েছে এবং হবিগঞ্জ জেলায় পাঁচটি সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত ও ২৭ জন আহত হয়েছে।
নিসচা সিলেট জেলার আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মিশু গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে জানান, পাঁচটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন পত্রিকার তথ্য, দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার তথ্য, অনুমেয় অনুজ্জ বা অপ্রকাশিত ঘটনা ও নিসচা সিলেটের শাখা সংগঠনগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে নিসচা বিভাগীয় কমিটি এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নভেম্বর মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী; চারজন সিএনজি অটোরিকশা ও লেগুনাচালক এবং আরোহী; চারজন চালক ও ৯ জন পথচারী রয়েছে। এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উল্টে দুটি দুর্ঘটনায় দুজন, মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয়টি দুর্ঘটনায় আটজন এবং বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছের সঙ্গে ধাক্কায় একটি দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে অক্টোবরে সিলেট বিভাগে ২৮টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৮ জন নিহত ও ১১০ জন আহত হয়েছিল।