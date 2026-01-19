শাকসু নির্বাচনের দাবিতে এবার প্রশাসনিক ভবনে তালা

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচন (শাকসু) যথাসময়ে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘২০ তারিখে শাকসু দিতে হবে দিয়ে দাও, মব করে শাকসু বন্ধ করা যাবে না, শাকসু মোদের অধিকার, রুখে দেওয়ার সাধ্য কার’ স্লোগান দেন।
শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘গতকাল একজন ভিপি প্রার্থী পরিকল্পিতভাবে রিট দায়ের করেছে শাকসু বানচালের জন্য। আজ আবার জাতীয়বাদী শিক্ষক ফোরামের শিক্ষকেরা বলছেন, তাঁরা নির্বাচনে সহযোগিতা করবেন না। আমরা ধরে নিচ্ছি, এটা তাদের পূর্বপরিকল্পনার অংশ। শাকসু না দেওয়া পর্যন্ত কোনো প্রশাসনিক কার্যক্রম চলতে দেব না আমরা।’
এর আগে বিএনপিপন্থী আটজন নির্বাচন কমিশনার শাকসু নির্বাচন কমিশন থেকে পদত্যাগ করেছেন।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামীকাল মঙ্গলবার শাকসু নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। এই নির্বাচন বন্ধের জন্য গতকাল রোববার শাকসু নির্বাচনের এক ভিপি প্রার্থী হাইকোর্টে রিট করেছেন। আর এদিনই শাকসু নির্বাচন বন্ধসহ তিন দফা দাবিতে ইসি ভবন ঘেরাও করে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও প্রার্থীদের মধ্যে এক অনিশ্চয়তা কাজ করছে।