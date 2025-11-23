সিলেট সীমান্তে বাংলাদেশি যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার

সিলেটের কানাইঘাটের লোভাছড়া সীমান্তে জামাল উদ্দিন (৪৫) নামের এক বাংলাদেশি যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। জামাল উপজেলার কান্দলা বাংলাটিলা গ্রামের মৃত মকরম আলীর ছেলে।
নিহত ব্যক্তির পরিবার সূত্রে জানা যায়, জামাল উদ্দিন গতকাল শনিবার সকালে কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, কিন্তু রাতে আর ফেরেননি। পরে বিজিবির (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) একটি টহল দল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লোভাছড়া সীমান্তে তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পায়। সীমান্তে লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে আজ রোববার ভোর ৪টায় কানাইঘাট থানায় নিয়ে আসে।
কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল আউয়াল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘শনিবার রাতে লোভাছড়া সীমান্তে এক ব্যক্তির লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। লাশের ময়নাতদন্তের জন্য সকালে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
নিহত ব্যক্তিকে ভারতীয় খাসিয়ারা গুলি করেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।