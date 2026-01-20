হোম > সারা দেশ > সিলেট

১৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পরে মুক্ত শাবি ভিসি, প্রোভিসি

সিলেট প্রতিনিধি

অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন শাবিপ্রবির উপাচার্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

১৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পরে অবশেষে মুক্ত হলেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) উপাচার্য (ভিসি) ও উপ-উপাচার্য (প্রোভিসি)। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ১টায় শাকসুর দাবিতে আন্দোলনকারীরা কর্মসূচি সাময়িক স্থগিত করে আন্দোলনস্থল ত্যাগ করলে তাঁরা মুক্ত হন।

এর আগে সোমবার দুপুর ১২টা থেকে প্রশাসনিক ভবনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন তাঁরা। শাকসু নির্বাচন নিয়ে হাইকোর্টে রিট করা, বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের নির্বাচনে দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানানো, ছাত্রদলের ইসি ভবন ঘেরাও কর্মসূচির কারণে শাবি শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে তাঁদের অবরুদ্ধ করে রাখেন।

সোমবার দিনব্যাপী নানা ঘটনা ও আন্দোলন শেষে রাত ১টায় আন্দোলন সাময়িক স্থগিত করে তাঁরা আন্দোলনস্থল ত্যাগ করেন।

সোমবার বেলা ২টায় হাইকোর্ট মঙ্গলবারের শাকসু নির্বাচন চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পরই শিক্ষার্থীরা শাবির প্রধান ফটকে গিয়ে সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন।

অবরুদ্ধ থাকার পরে মুক্ত হওয়ার বিষয়টি রাত ১টা ২০ মিনিটে নিশ্চিত করেন শাবির প্রোভিসি প্রফেসর ড. সাজেদুল করিম। তিনি জানান, ‘এইমাত্র বাসায় পৌঁছলাম।’ এ ছাড়া আর তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

