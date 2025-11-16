সিলেটে মধ্যরাতে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স ও বাসে আগুন

সিলেটে মধ্যরাতে দুর্বৃত্তরা আগুন দিয়ে শহীদ শামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালের পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়ে দিয়েছে। একই রাতে কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ডে আরও একটি বাসেও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (গণমাধ্যম) মো. সাইফুল ইসলাম রোববার সকালে সাংবাদিকদের বলেন, ‘অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা আগুন দিয়েছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করতে পুলিশ কাজ করছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এখনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
শামসুদ্দিন হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মিজানুর রহমান চৌধুরী ঘটনার বিস্তারিত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, দুটি মোটরসাইকেলে করে পাঁচ তরুণ হাসপাতালের পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। এতে সচল থাকা অ্যাম্বুলেন্সটি পুড়ে যায়।’
সিলেট ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায়, দুটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট কাজ করেছে। ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট রাত ৩টা ১৫ মিনিটে শামসুদ্দিন হাসপাতালে যায় এবং ৩টা ৪৮ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতালের আগুন নিয়ন্ত্রণের পর রাত ৩টা ৫০ মিনিটে কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ডে একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের খবর আসে। আরেকটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে রাত ৪টা ৩০ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।
ফায়ার লিডার মোহাম্মদ ফজল মিয়া জানান, শামসুদ্দিন হাসপাতালের সরকারি অ্যাম্বুলেন্সটি সচল ছিল এবং এটি একেবারে পুড়ে গেছে। তবে কুমারগাঁও বাসস্ট্যান্ডে আগুন দেওয়া বাসটি পরিত্যক্ত ছিল। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বাসের গেটের তালা খুলে আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছেন।