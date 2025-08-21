হোম > সারা দেশ > সিলেট

ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া ৩৭ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া পাথর উদ্ধার করেছে র‍্যাব। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া ৩৭ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেটের ধোপাগুল এলাকা থেকে এসব পাথর উদ্ধার করা হয়।

র‌্যাব-৯-এর পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত এক বছরে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবৈধভাবে বিপুল পাথর উত্তোলন করা হয়। এ ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। পরে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্টে রিট আবেদন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দুপুরে র‌্যাব-৯-এর সদস্যরা সিলেটের এয়ারপোর্ট থানার ধোপাগুল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া বিপুল পাথর উদ্ধার করা হয়; যার আনুমানিক পরিমাণ ৩৭ হাজার ঘনফুট।

র‌্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, উদ্ধার পাথরের বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

