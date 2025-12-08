সিলেটে যুবককে কুপিয়ে হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

সিলেটের কানাইঘাটে যুবককে কুপিয়ে হত্যা মামলার প্রধান আসামিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।
গ্রেপ্তার আসামি শাকিল আহমদ সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার রাতাছড়ার আব্দুল হান্নান হানইর ছেলে।
র্যাব জানায়, ভিকটিম সাইফুল ইসলাম সিলেট জেলার কানাইঘাট থানাধীন দনা রাতাছড়া এলাকার বাসিন্দা। ভিকটিম ও ১ নম্বর আসামি শাকিল আহমদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল এবং একসঙ্গে চলাফেরা করত। তাঁদের মধ্যে ২ লাখ টাকার দেনা-পাওনা নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন গত ৩০ নভেম্বর বিকেলে ১ নম্বর আসামি ভিকটিমের বাড়িতে এসে ভিকটিমকে নিয়ে দনা বাজারে চলে যায়। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন খোঁজাখুজি শুরু করে। পরবর্তী সময়ে রাতে ভিকটিমের বাড়ির পূর্ব পাশের জঙ্গলের ভেতরে নালার মধ্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ভিকটিমকে পায়। এরপর মুমূর্ষু অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ভিকটিমকে মৃত ঘোষণা করেন।
পরে র্যাব-৯ ও র্যাব-১১-এর একটি যৌথ আভিযানিক দল রোববার রাতে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানাধীন ঝাউচর মেঘনাঘাট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রেপ্তার আসামিকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।