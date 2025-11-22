হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটে একটি আবাসিক ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে নগরের সুবিদবাজার বনকলাপাড়া এলাকায় একটি ভবনে এই ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের চেষ্টায় এক ঘণ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।

এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই বাসার সকল সদস্য নিরাপদে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মোহাম্মদ কুতুবউদ্দিন রাত ১২টার দিকে বলেন, ‘আগুন লাগা বিল্ডিংয়ের ডান পাশে এবং পেছনে দুটি ভবন একই সঙ্গে লাগানো। প্রথমে আমরা পাশের দুটি ভবনকে ব্যরিকেড দিয়ে আগুনকে আমাদের কবজায় নিয়ে আসি, যাতে আগুনটা আর ছড়াতে না পারে। এখন আগুন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ভেতরের আগুনের ডাম্পিংয়ের কাজ চলছে। তবে এখনই আগুনের প্রকৃত কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। আমাদের কাজ চলমান। কাজ শেষে বলতে পারব।’

