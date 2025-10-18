হোম > সারা দেশ > সিলেট

শাহজালালে আগুন: ঢাকাগামী ৩টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সিলেটে অবতরণ, বিপাকে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

ঢাকাগামী তিনটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সিলেটে অবতরণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজধানীর হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুনের ঘটনায় ঢাকাগামী তিনটি ফ্লাইট সিলেটে অবতরণ করেছে। এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ও বেসরকারি এয়ারলাইনসে দুটি ফ্লাইট রয়েছে।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার পর থেকে সিলেট এম এ জি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসব ফ্লাইট অবতরণ করেছে। পাশাপাশি ঢাকা থেকে সিলেটগামী পাঁচটি ফ্লাইট ছেড়ে আসতে পারেনি। একইভাবে সিলেট থেকে ঢাকাগামী একটি ফ্লাইট আটকে গেছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের যাত্রীরা। এয়ারপোর্টে ভিড় করছেন যাত্রীদের স্বজনেরাও।

বিষয়টি নিশ্চিত সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্যবস্থাপক হাফিজ উদ্দিন আহমেদ আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে ৩৯৬ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকাগামী বাংলাদেশ বিমানের বিজি-৩৪০ ফ্লাইট অবতরণ করে বেলা ৩টা ৩১ মিনিটে। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের দুটি যথাক্রমে ১৫৩ জন যাত্রী নিয়ে সিঙ্গাপুর থেকে আসা ফ্লাইট সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটে, ৭৫ জন যাত্রী নিয়ে মালে থেকে আসা ফ্লাইট ৬টা ২০ মিনিটে অবতরণ করে।’

তিনি আরও বলেন, ‘অগ্নিকাণ্ডের কারণে ঢাকায় ফ্লাইট ওঠানামা সাময়িক বন্দ থাকায় ঢাকা থেকে সিলেটগামী অভ্যন্তরীণ ছয়টি ফ্লাইটের চারটি নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে আসতে পারেনি। এই ফ্লাইটগুলো পরে সিলেট থেকে ফিরতি ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল। সিলেট থেকে ছেড়ে যাওয়ার একটি ফ্লাইটও আটকে আছে। এগুলোর ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।’

এদিকে, ফ্লাইট সাময়িক বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। বিকেল ৫টায় সিলেট থেকে ওমানের উদ্দেশে একটি ফ্লাইটে রওনা হওয়ার কথা ছিল গোয়াইঘাটের সুজন মিয়ার। দুপুর থেকেই ওসমানী বিমানবন্দরে বসে আছেন। এখন কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

আজ রাত ৮টা ২০ মিনিটে বিমানের ফ্লাইটে ঢাকায় এবং সেখান থেকে সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে দুবাই যাবেন কুলাউড়ার মাজহারুল ইসলাম মাজেদ। এই রেমিট্যান্স যোদ্ধাও সন্ধ্যায় এসেছেন ওসমানী এয়ারপোর্টে। ফ্লাইট অনিশ্চিত হওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

সম্পর্কিত

আদালত চত্বরে সাংবাদিকের ওপর সাদাপাথর লুটের মামলার আসামির হামলা

সিলেট রেলস্টেশনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

ভারতের ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

সিলেটে রেললাইনে শুয়ে ৩ দফা বাস্তবায়নের দাবি

সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

নিখোঁজের ৫ দিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

জগন্নাথপুরের সড়ক: ১০ বছরেও শেষ হয়নি সংস্কার, এখন ভাঙছে

গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন আহমদ

সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে—বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত নেতা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা