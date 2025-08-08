সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া বাসচালক গ্রেপ্তার

সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ শিক্ষার্থীসহ ৩ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া ঘাতক বাসচালককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার লামাকাজি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত জাকির আলম (৩৫) সিলেটের বিশ্বনাথের মাহতাবপুরের আব্দুল কুদ্দুস আলীর ছেলে।
র্যাব-৯ জানায়, বুধবার দুপুরে ঢাকা-সুনামগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের পাকা রাস্তার উপর সুনামগঞ্জগামী সিএনজি অটোরিকশা ও বাসের মুখোমুখী সংঘর্ষে ২ শিক্ষার্থীসহ ৩ জন নিহত হয়। ঘটনার পরপরই ঘাতক বাসচালক দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে র্যাব বৃহস্পতিবার রাত ৮ টা ৪০ মিনিটে সিলেট জেলার বিশ্বনাথ থানাধীন লামাকাজি এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে বাসচালককে গ্রেপ্তার করে।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে র্যাব-৯ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া কর্মকর্তা) কে. এম. শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে সুনামগঞ্জ জেলার জয়কলস হাইওয়ে থানায় হস্তান্তর করবে।