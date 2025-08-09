মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ী হত্যার প্রতিবাদে দোকানপাট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ

মৌলভীবাজার পৌর শহরের শমশেরনগর রোডে ব্যবসায়ী শাহ ফয়েজুল রহমান রুবেলকে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে দোকানপাট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ করেছেন অন্য ব্যবসায়ীরা।
আজ শনিবার বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে ব্যবসায়ীরা রুবেল হত্যার আসামিদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ প্রশাসনকে ৪৮ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন।
এ সময় ব্যবসায়ী হাসান আহমেদ জাবেদ বলেন, ‘একজন নিরীহ ব্যবসায়ীকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এটা আমাদের সবার জন্য আতঙ্কের। আমরা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করি, কিন্তু এখন নিজের দোকানেই নিরাপদ নই। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অন্যথায় আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।’
আরেক ব্যবসায়ী শাহরিয়ার মোস্তফা তানিম বলেন, ‘রুবেল ভাই আমাদের মতোই একজন হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সবার আপনজন ছিলেন। এমন একজন মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা মৌলভীবাজারের ব্যবসায়ী সমাজের জন্য বড় ধাক্কা। আমরা সবাই আতঙ্কে আছি। খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে আমাদের ব্যবসা নিরাপদ থাকবে না।’
শমশেরনগর রোডের এফ রহমান ট্রেডিংয়ের মালিক রুবেল গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর নিজ দোকানে বসা ছিলেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে। তাঁর বাড়ি কুলাউড়া উপজেলার গোবিন্দপুরে।
রুবেলকে হত্যার ঘটনায় তাঁর স্ত্রী নিশানে আঞ্জুমান লুবা বাদী হয়ে মৌলভীবাজার সদর মডেল থানায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।
এ বিষয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘ব্যবসায়ী রুবেল হত্যার ঘটনায় মামলা হয়েছে। আমরা আসামিদের ধরার জন্য কাজ করছি।’