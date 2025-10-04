হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

সিলেট প্রতিনিধি

আটককৃত রেজাউল করিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলায় স্ত্রীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়নের ইসলামপুর গ্রামের নিজ বাড়িতে এই ঘটনার পরপরই পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী রেজাউল করিমকে আটক করেছে। নিহত ওই নারীর নাম সাহিদা বেগম (২৩)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার সকাল ৮টার দিকে রেজাউল করিম তাঁর স্ত্রীকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

গোলাপগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান মোল্যা ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, হত্যার কারণ জানতে পুলিশ অনুসন্ধান করছে। নিহত সাহিদা বেগমের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

কাল সিলেটের যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না

শারদীয় দুর্গোৎসবের ছুটিতে জাফলংয়ে পর্যটকের ভিড়

২৩ বাঁশমহালের বাঁশ-বেত লুট

‘আ.লীগ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যটি কূটনৈতিক’

সিলেট নগরীতে চালু হচ্ছে নাগরিক সেবার অ্যাপ ‘GenieA’

সিলেটে আ.লীগের লোকজন নিয়ে পুলিশের সিদ্ধান্ত ভাইরাল, কমিশনার বললেন—‘শব্দগত ভুল’

ওসমানী হাসপাতালে পানির ট্যাংকের পলেস্তারা খসে কর্মীর মৃত্যু, সহকর্মীদের সড়ক অবরোধ

সিসিকের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামানের বাড়িতে নোটিশ সাঁটিয়েছে দুদক

সিলেটে ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকার চোরাচালানের পশু ও পণ্য জব্দ

অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুলের পদযাত্রা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা